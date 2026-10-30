Glazer ailesinin Sir Jim Ratcliffe’in yönetiminden giderek daha fazla rahatsız olduğu, Old Trafford’da perde arkasındaki gerilimin de arttığı bildiriliyor. INEOS’un kurucusu bu yılın başlarında futbol operasyonlarının kontrolünü devralmasına rağmen kulüp, lig sezonuna yaklaşık kırk yılın en kötü başlangıcını yaptı.

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INEOS projesi eleştirilerin hedefinde

Ratcliffe, 2024'te United'da azınlık hissesi satın aldı. 1,2 milyar sterlin değerindeki bu anlaşma, INEOS grubuna futbol operasyonları üzerinde tam kontrol sağladı. Anlaşma, Old Trafford'un yıpranan altyapısını yenilemek için 245 milyon sterlinlik ek yatırımı da içeriyordu. Böylece Ratcliffe'in toplam mali taahhüdü yaklaşık 1,5 milyar sterline ulaştı. Ancak aradan geçen iki yılda beklenen toparlanma gerçekleşmedi.

Manchester United, ilerleme kaydetmek yerine giderek derinleşen bir krizin içine sürüklendi. Tüm kulvarlarda sekiz maçtır kazanamayan takım, bu sezon Premier League'de şu ana kadar yalnızca bir galibiyet alabildi. Puan tablosunun son sırasının tehlikeli biçimde yalnızca iki puan üzerinde bulunan takımın bu performansı, United'ın neredeyse 40 yıldır bir sezona yaptığı en kötü başlangıç anlamına geliyor.

Tutulmayan sözler ve ‘vahim bir durum’

Gelişmeleri uzaktan izleyen Glazer ailesinin, yeni sportif yönetim dönemindeki hızlı düşüş karşısında şaşkın olduğu bildiriliyor. Amerikalı kulüp sahiplerine yakın bir kaynak, Daily Mail'e mevcut durumun “vahim olduğunu ve bekledikleri ya da kendilerine vaat edilen şey olmadığını” söyledi. Kaynak, Glazer ailesinin “kulübü hiçbir zaman bu şekilde yönetmediklerini” düşündüğünü de ekledi.

Mevcut yönetimin INEOS'un yaklaşımını tam bir başarısızlık olarak gördüğü de öne sürülüyor. ESPN'e göre Glazer ailesi, Ratcliffe'in Old Trafford'da “bundan daha kötü bir durum yaratamayacağına” inanıyor.

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Haberlere göre çoğunluk hissedarları, devralma sürecinden bu yana “tüm departmanlarda sistematik bir gerileme” yaşandığını düşünüyor. Mevcut tabloyu Ratcliffe'in stratejisi olarak anlattığı şeyin “tam tersi” olarak görüyorlar. Bu durum, ortaklığın uzun vadede sürüp sürmeyeceğine dair ciddi soru işaretleri yaratıyor.

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Kulübün değerinin düşeceği endişesi

Süregelen çalkantı, Manchester United'ın toplam piyasa değerini tehdit ediyor. Glazer ailesi dört yıl önce kulübe 6 milyar dolar (4,5 milyar sterlin) gibi yüksek bir fiyat biçmişti. Ancak sahadaki başarısızlıklar sürdükçe bu değeri haklı göstermek giderek zorlaşıyor.

Ratcliffe hissesini yüzde 28'e çıkarmış olsa da kulübün tamamen satılması konusunda nihai kontrol Glazer ailesinde. 2024 anlaşmasının şartlarına göre Amerikalılar, üçüncü bir tarafın kulübün tamamını satın almak için yaptığı teklifi kabul ederlerse INEOS'un başındaki Ratcliffe'i hisselerini satmaya zorlayabilir. Ratcliffe bunu ancak kulübün tamamını satın almak için verilen teklifi karşılayarak engelleyebilir; bu da son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

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Üstelik gelecek şubat ayında anlaşmadaki önemli bir hüküm yürürlüğe girecek. O tarihten itibaren Ratcliffe, Glazer ailesinin United'ı kendisinin başlangıçta ödediği hisse başına 33 doların (25 sterlin) altında bir fiyata satmasını artık engelleyemeyecek. Bu gelişme, INEOS'un daha geniş futbol yatırımlarını sadeleştirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Grup, kısa süre önce İsviçre ekibi Lausanne-Sport'u satışa çıkardı ve Fransa temsilcisi Nice için istediği fiyatı düşürdü.

Chelsea maçı yaklaşıyor

United, cumartesi günü Chelsea ile karşılaşmak üzere Stamford Bridge'e gittiğinde kötü gidişe son vermeye çalışacak. Bu maç, sportif yönetim üzerinde büyük baskı yaratıyor. Ratcliffe'in projesine yönelik yoğun eleştirileri hafifletmek için olumlu bir sonuca acilen ihtiyaç var.

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Bir yenilgi daha United'ı puan tablosunun alt sıralarında bırakacak ve Glazer ailesi ile INEOS arasındaki zaten yıpranmış ilişkiyi daha da zorlayacak. Saha dışındaki gerilim doruğa ulaşmışken mevcut yönetimin felaketle sonuçlanma yolundaki sezonu kurtarmak için zaman kazanabilmesi, ancak sahada hemen bir toparlanma yaşanmasına bağlı.