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Trabzonspor

Olcay Şahan'dan flaş ayrılık açıklaması: "Savaşmayı tercih ediyorum"

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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, bordo mavili kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Olcay Şahan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu iddiaları yalanladı.

Bordo mavili takımdan ayrılmayacağını duyuran Olcay, şu ifadeleri kullandı:

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"Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. 

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Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim."

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