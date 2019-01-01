Olcay Şahan: Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynadık

Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynadıklarını söyledi.

'un 32 yaşındaki yıldızı Olcay Şahan, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Eski takımı Beşiktaş için, " 'nin en büyük camiasına karşı oynadık" diyerek sözle başlayan tecrübeli futbolcu, "Çok iyi mücadele ettik, şanssız bir gol yedik. Çok üzgünüz. Bu mücadelenin hakkı en az bir puandı." dedi.

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Olcay Şahan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben kendimi kanıtlamış bir futbolcuyum. Beşiktaş'ta iyi ve kötü günlerim oldu. Taraftarların bu sevgisini hissetmek güzel bir şey. Denizlispor taraftarlarına ise fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kaybettiğimiz için üzgünler. Onlara da bir gün kendimi sevdireceğim."

Olcay Şahan, 2012'de geldiği Beşiktaş'ta 4.5 sezon siyah-beyazlı formayı terletmişti.