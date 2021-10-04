Olcay Şahan: Şenol Güneş'e 'Beni oyundan alamazsın' dedim

Geçen sezon sonunda futbola veda eden Olcay Şahan, Beşiktaş'tan ayrılma sürecini anlattı.

NTV Spor'da yayınlanan 'Kırılma Anı' programına konuk olan Olcay Şahan, Beşiktaş'ta taraftarlarla yaşadıklarını ve ayrılmasına nelerin sebep olduğunu anlattı.

2012-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Olcay Şahan, 2015/16 sezonunda siyah beyazlı kulüpte lig şampiyonluğu yaşamıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'da oynayan Olcay, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor formaları da giydi.

Ne söyledi?

Olcay sözlerine Beşiktaş tribünleriyle arasında soğukluk yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayarak başladı.

"Kötü sonuçlarda taraftarların tepki vermesi, protesto edilmek, bunlar futbolun içinde her zaman olan şeyler."

"Benim taraftarlarla aram hiçbir zaman kötü olmadı, olamaz. Bazen yuhalandığımda, soyunma odasından çıkıp eve giderken gözyaşları döktüğümü hatırlıyorum."

"Beni en çok üzen şey şu olmuştu. Bir Hollanda ya da Belçika takımıyla Vodafone Park’ta dostluk maçı yapıyorduk. Tribünde belki üç-beş bin taraftar vardı, ama top her ayağıma geldiğinde yuhluyorlardı."

"Beni oyundan alamazsın"

"Devre arasında Şenol Hoca beni oyundan aldı. Şenol Hoca’ya, ‘Beni şu anda oyundan alamazsın, taraftarlar bunu istiyor, beni bitirmeni istiyor ve sen onu yapıyorsun. Şu anda sahadan çıkmamam lazım’ dedim."

"Şenol Hoca da bana karşı gereken cümleleri kurdu, ben de ‘Tamam hocam, haklısınız’ dedim. Devamında da sezon ortasında Trabzonspor’a transfer oldum."

"Hiç anlam taşımayan bir maçta bunu yaşamak beni çok üzdü. Elde ettiğim başarıları kimse düşünmedi. ‘Feda’ sezonunda geldim, şampiyon olduğumuz sezonda dokuz gol attım."

"Ayrılık içime sinmedi"

"Beşiktaş’tan hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Ligde 17 maç oynamıştık, 12 maçta ilk 11’deydim. Hiçbir sıkıntı yoktu. Düşününce ben de anlam veremiyorum, iki gün içinde transfer oldum. Beşiktaş’tan ayrılış şeklim içime sindi diyemem."

"Ben her zaman Beşiktaş’a layık bir futbolcu olduğumu ve o camia için elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ayrılırken çok üzüldüm ve biraz da kırgın gittim diyebilirim."

"Ama Trabzonspor’a gittiğim ilk andan itibaren ne kadar sevildiğimi ve kendini kanıtlamış bir futbolcu olduğumu gördüm. Trabzon’da oynarken de Beşiktaş taraftarlarının desteğini hissettim ve orada anladım ki, Beşiktaş taraftarları beni çok sevmiş."

Daha fazlası için:

Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'e mi kızdı?

Kuntz açıkladı: Türkiye’nin teklifinden neden etkilendi?

İlk altıya giremezse tazminatsız kovulacak