Olcay Şahan seçimini yaptı: Fatih Terim mi, Şenol Güneş mi?

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski oyuncusu Olcay Şahan, iki deneyimli teknik adam arasındaki tercihini açıkladı.

TV100 kanalında yayınlanan Var Odası programına konuk olan Olcay Şahan kariyeriyle ilgili soruları yanıtladı. İlgi çekici sorulardan biri de Olcay Şahan'ın çalışma fırsatı bulduğu iki başarılı teknik adamla ilgiliydi.

Olcay, kendisine yöneltilen, "“Şenol Güneş ile şampiyonluk yaşadın. Şenol Hoca mı? Fatih Hoca mı? Hangisi daha iyi?” sorusuna, “Fatih Terim ya. Tartışılmaz.” cevabını verdi.

2012-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Olcay'ın siyah beyazlılardaki son iki sezonunda takımın başında Şenol Güneş vardı. Beşiktaş, Şenol Güneş idaresindeki ilk sezonunda lig şampiyonluğuna uzanırken, Olcay beş gol, altı asistlik performansıyla takımın başarısına önemli katkı yapmıştı.

A Milli Takım formasını da 29 kez terleten Olcay, 2013-2017 yılları arasında Ay Yıldızlılar'ı çalıştıran Fatih Terim'le bu dönemde çalışma şansı buldu.

Derbi yorumu

Olcay, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi de yorumladı. Hakem konusuna değinen Olcay, Fırat Aydınus'un maçin kaderini etkileyecek bir yönetim göstermediğini belirtti.

"Fırat hocanın etki ettiği bir derbi olmadı bana göre. Üç gün oynansa, Galatasaray bu oyunla kazanamazdı bana göre. Beşiktaş çok baskılı oynadı."

Olcay, Vida ile Josef arasında yaşanan gerginlik hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı.

"Josef-Vida tartışması saha içinde olur. Oynadığımız dönemde biz de mesela Veli Kavlak, Tolgay ile kafa kafaya gelirdik. Ancak soyunma odasında yine arkadaş, abi, kardeşiz. Josef ve Vida da aynı. Sahada tartışma olur."

Kaleci seçimi Uğurcan

Olcay, kısa süre önce Milli Takım gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden kaleci ikilemine dair bir soruyu da yanıtladı. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır arasında bir seçim yapması istenen Olcay, tercihini Uğurcan'dan yana kullandı.

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