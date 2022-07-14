35 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takım arkadaşının siyah-beyazlılardaki buruk vedaya kırgın olduğunu söylüyor.

Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a kırgın olduğunu söylerken farklı bir Türk takımda forma giymek istemeyen arkadaşının kariyerine yurt dışında devam etmeyi düşündüğünü açıkladı.

2012 yılında Arsenal'ın altyapısından Beşiktaş'ın yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, üç Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarını ardında bırakıp kulübe veda etti.

Olcay Şahan, uzun yıllar takımın formasını terleten ve kaptanlığını üstlenen oyuncuya Beşiktaş'ın özel bir veda yapmamasını doğru bulmuyor.

Olcay Şahan ne söyledi?

Tivibu Spor'a konuşan Olcay Şahan şunları söyledi: "Oğuzhan ile sürekli görüşüyorum. Avrupa'da 4-5 kulüp ile görüşüyor, doğru projeyi seçmek ve mutlu olabileceği bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Doğru kararı vereceğine inanıyorum."

"Ama anladığım kadarıyla şimdilik Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. Türkiye'den büyük camialardan teklif aldı, ben de şahit oldum. Ancak 10 sene Beşiktaş'ta oynadıktan sonra gidip de Türkiye'de başka forma giymek istemiyor çünkü kulüple ayrı bir bağı var. "

💬Olcay Şahan: "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istedim ama bazı engeller oldu. Yıllarca Beşiktaş için elimden geleni yaptım, hiçbir şey de talep etmedim ama olmadı.



11 sene Beşiktaş'ta oynamış Oğuzhan Özyakup'a böyle veda olmamalıydı. Biraz üzgün, kırgın."@olcay_sahan10 pic.twitter.com/eVujRq9i7o — Tivibu Spor (@tivibuspor) July 13, 2022

"Tabii kırgın mı? Kırgın. 10 sene oynamış futbolcuya böyle veda edilmemeliydi. Sonuçta Oğuzhan 3 şampiyonluk yaşadı, kupa ve süper kupayı kazandı, feda sezonunda geldi, kazanılabilecek her şeyi kazandı."

"Biraz üzgün, biraz kırgın. Tabii bunlar futbolda olan şeyler. O hiçbir zaman kırgınlığı yüzünden gidip Türkiye'de farklı bir takımın formasını giymek istemedi. Kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığını biliyorum."

Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş kariyeri nasıldı?

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla toplamda 309 karşılaşmada rol aldı. Bu maçlarda 35 gol kaydederken bir de 62 asiste imza attı.

Milli takım formasını 43 kez terleten Oğzuhan Özyakup, Hollanda'ya karşı 1 gol kaydetti.

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