Olcay Şahan: Avrupa'da artık Türk futbolcular aranıyor

Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, Avrupa'da Türk futbolcuların popüler hale geldiğini söyledi.

Olcay Şahan, Yukatel 'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı

Beşiktaş'ın kötü başladığı sezonda toparlandığını belirten Olcay, "Başarıya bakarsak puan açısından kötü bir puan durumunda değiller. İlk haftada 'a karşı oynuyorlar, kazandıkları zaman neredeyse liderle kafa kafaya oluyorlar. İyi bir gidişatları var. Ahmet Nur Çebi Başkanımız ben ilk geldiğimde o da oradaydı, ikinci başkandı. Çok inandırıcı, cana yakın, futbolculara bir baba gibiydi. Bazen maçlara gittiğimizde prim olmadığında o gelirdi, kendi cebinden bize prim verirdi. Kulübü, camiayı, futbolcuları benimsemişti, aynı seviyede devam edeceğini görüyorum. Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı eski günlerine getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ünal Karaman ile devam etselerdi..."

Olcay Şahan, eski takımlarından 'un teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırması hakkında ise, "Ünal hocayı seviyorum. Karakteriyle, insan olarak sevdiğim bir hoca. Orada belki bir dönem kötü şeyler yaşamış olabilirim ama yine de hayırlısı diyorum. Aslında Ünal hoca ile devam etselerdi daha başarılı olacaklarına inanıyordum. Her şeyin hayırlısı, belki böyle daha hayırlı olmuştur. İkinci yarıda iyi mi oldu, kötü mü oldu göreceğiz. Hüseyin Çimşir de 12 yaşından itibaren Trabzonspor'a hizmet eden bir isim. Hocalık kariyerinde ilk adımı da Trabzon'da yapması onun adına sevindirici. Trabzonspor kendi evladını benimsemiş, güvenmiş, inşallah başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'da Türk futbolcular aranıyor"

Borussia 'ta oynadığı dönemde haksızlığa uğradığını da aktaran Olcay, "Mönchengladbach'ın ikinci takımında oynarken bir Alman oyuncu ile A takım idmanlarına çıktık. Birimizi profesyonel yapacaklardı. Ben, ondan sadece biraz daha iyi olduğum için onu aldılar. Hala da oynuyor orada, Tony Jantschke. Ön liberoydu, ben de o zaman ön libero oynuyordum. Son 7-8 senedir kanat oynamaya başladım. Onu seçtiler, 10 senedir de hala orada A takımda. Şimdi o kadar kaliteli Türk futbolcularımız var ki Avrupa'dakiler hepsi bizim oyuncularımızı istiyor." ifadelerini kullandı.

"Emre Belözoğlu gelmiş geçmiş en iyisi"

Futbol oynamayı bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü düşündüğünü kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, "Benim de yaş geldi, gidiyor. Son yıllarım diyebilirim. Futbolcu kendine ne kadar çok bakarsa o kadar uzun vadeli oynayabilir. Bunun örneği zaten Emre Belözoğlu. Benim gözümde 'nin gelmiş geçmiş bir numaralı futbolcusu; kariyer, kalite ve futbolcu olarak. Ben de kendime iyi bakıyorum, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Son dönemlerde yaz-boz aldım, kitap aldım, idmanları genelde not alıyorum. Çünkü futboldan sonra hoca olmaya niyetim var. Bunu başarabileceğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

" beni istemişti"

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını aktaran Olcay Şahan, şunları kaydetti:

"Futbol hayatımda yaptığım bütün hamlelerden çok memnunum. Kaiserslautern ile ligden düştükten sonra Galatasaray beni çok istedi. Galatasaray ile görüşmüştüm. Anadolu takımlarının çoğu aramıştı ama büyük takımlardan sadece Galatasaray aramıştı. Galatasaray ile görüşmeler olurken devreye Beşiktaş girdi. Beşiktaş da benim takımımdı ve Beşiktaş'a transfer olduğumdan dolayı çok mutluyum. Çünkü Beşiktaş sayesinde ben Olcay Şahan oldum. Sonraki hamlem Trabzonspor'dan da çok memnunum. Trabzon'u görmem, camiayı, taraftarların sevgisini görmem beni çok mutlu etti... Denizlispor'da olduğum için de mutluyum. Ben bu camiayı benimsedim, bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah gelecek yıllarda da Denizlispor'da futbol oynayabilirim."