Suudi Arabistan Roshn Ligi birliği, Al-Ahli ile Al-Nassr arasında ertelenen klasiko maçının oynanması için seçilen tartışmalı tarihin nedenini açıkladı.

Al-Ahli ile Al-Nassr'ın geçtiğimiz 15 Ekim'de karşılaşması planlanıyordu; ancak maç, Suudi Arabistan Krallığı'nın son dönemde yaşadığı lojistik koşullar nedeniyle gelecek Mart ayına ertelenmişti.

Ne var ki 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın Ocak ayından Aralık ayına ertelenmesi, birliği maçı öne çekerek on üçüncü haftanın ileri alınmasının ardından bu ayın 20 Kasım gününe almaya yöneltti.

Yeni tarih, özellikle uluslararası ara dönemin hemen ardından ve Al-Ahli'nin yıldızı Firas Al-Buraikan'ın katılacağı Asya'nın En İyileri ödül töreninden bir gün sonra gelmesi sebebiyle, bazı takipçilerin itirazlarına yol açtı.

Roshn Ligi birliğindeki bir kaynak, bu eleştirilere Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesine yaptığı açıklamalarda yanıt vererek, yeni tarihin Al-Ahli ve Al-Nassr temsilcilerinin onayıyla, herhangi bir itirazları olmadan belirlendiğini vurguladı.

Kaynak, maç tarihinin gelecek Mart ayı yerine bu ayın Kasım'ına çekilmesinin nedeninin, mevcut dönemin aksine Al-Ahli ve Al-Nassr'ın o dönemde birçok maçla bağlantılı olmasına dayandığını açıkladı.

Klasikonun, Al-Hilal ile Al-Riyadh ve Al-Ittihad ile Al-Shabab maçları gibi gelecek Aralık ayında oynanmamasına gelince, kaynak bunun nedeninin Al-Ahli ve Al-Nassr'ın aynı dönemde Suudi Süper Kupası'na katılması olduğunu belirtti.

Al-Nassr, Suudi Ligi puan tablosunda 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor; liderlik koltuğundaki Al-Hilal'in iki puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Qadsiah'ın averajla ardında bulunuyor.

Buna karşılık Al-Ahli, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetten topladığı 21 puanla puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor; bu da Al-Nassr'ı yenmesi halinde zirveye yaklaşacağı anlamına geliyor.