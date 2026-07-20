Olayın canlandırılması: Dünya Kupası finalinin ardından Leandro Paredes'in Gavi'ye yönelik utanç verici saldırısı nasıl gerçekleşti?

Sosyal medyada dolaşan videolarda görüldüğü üzere, final maçının bitiş düdüğünün çalınmasının hemen ardından, İspanya kaptanı Rodri ile Arjantin’in kanat bekçisi Nahuel Molina’nın birbirine girmesiyle hoş olmayan bir kargaşa başladı. Videoda Rodri’nin Molina’ya doğru yürüdüğü ve ona bir şeyler söylediği görülüyor. Bunun üzerine Molina, Rodri’ye yöneliyor ve ikisi baş başa karşı karşıya geliyor. İspanya’nın yedek oyuncusu Eric Garcia araya girince, Paredes’in de dahil olduğu, oldukça agresif bir kavga ortamı oluştu.

Dünya Kupası finali sonrası: Arjantinli Leandro Paredes tamamen çılgına döndü

Arjantinli orta saha oyuncusu ilk olarak Garcia’yı hiç tereddüt etmeden tekmeledi. Bunun üzerine Gavi de olaya karıştı, ancak Paredes tarafından yere indirildi. Bu sırada Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, tarafları sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Paredes bu hareket nedeniyle muhtemelen kırmızı kart gördü, ancak bu kart FIFA’nın resmi maç raporunda ilk başta yer almadı.









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Paredes, New York/New Jersey'de oynanan Dünya Kupası finalinde ikinci yarıya yedek olarak girmişti ve maç boyunca çok sert bir oyun tarzıyla dikkat çekmişti. Maçın bitiş düdüğü çaldığında hâlâ sahada kalabildiği için şanslıydı.

Arjantinliler maçın neredeyse tamamında sadece savunmaya odaklandılar ve böylece 0-0'lık skorla uzatmalara kurtuldular. Ancak uzatmalarda İspanya nihayetinde hak ettiği şekilde galip geldi; Ferran Torres 106. dakikada 1-0'lık skoru belirleyen altın golü attı.

Şeffaflık Notu: Bu makalenin önceki bir versiyonunda, Arjantinli Lisandro Martinez’in maç sonrası karışık bölgede İspanyol Pedri’nin olayı kışkırttığını söylediği iddia edildiği için “büyük bir kafa karışıklığı”ndan bahsetmiştik. Ancak Pedri, bu itiş kakışa hiç karışmamıştı. “Neden böyle tepki verdiğini anlıyorum, çünkü o anda duygular çok yoğundu. Az önce bir Dünya Kupası finalini kaybetmiştik ve bu tür yorumları duymak kimseyi sakinleştirmez," şeklinde sosyal medyada dolaşan ve Martinez'e atfedilen bu alıntı, bizim tarafımızdan – pek çok başka portal gibi – yayılmıştı.

Ancak bu sözlerin gerçekten de karışık bölgede söylenip söylenmediğini şu anda kesin olarak açıklığa kavuşturamıyoruz. Bu nedenle, Lisandro Martinez’e atfedilen sözleri silmeye karar verdik.