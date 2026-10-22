Bugün perşembe günü Mısır Futbol Federasyonu'nun merkezinde gerçekleştirilen 2026-2027 sezonu Mısır Kupası son 32 turu kurasında, Ahly ve Zamalek aynı yolda yer aldı. Bu da Mısır futbolunun iki devi arasında eleme turlarında olası bir karşılaşmanın kapısını araladı.
Kura çekimi töreninde son 32 turu eşleşmeleri ile birlikte kulüplerin final maçına kadar olan sonraki turlardaki yol haritası belirlendi. Premier Lig kulüpleri ile alt lig takımları arasında güçlü bir rekabete sahne olan turnuvada büyük takımların yolculuğu taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
Ahly turnuvadaki yolculuğuna Nasr ile Sekke El Hadid arasındaki galibe karşı başlayacak. Zamalek ise Mısr Lil Te'min ile Farco arasındaki galiple karşılaşacak. Geçen sezonun şampiyonu Pyramids ise Dahliya ile Tersana arasındaki galibe karşı oynayacak.
Taraftar kulüplerinin beklenen diğer karşılaşmalarında Masry El Port Said, Misr El Makkasa ile karşılaşacak. Zed, Semennud ile Baladiyet El Mahalla arasındaki galibi karşısına alacak. Ceramica Cleopatra ise Abu Kir Lil Esmida ile oynayacak. Bu maçlarda her takım son 16 turuna yükselme biletini garantileyerek şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi amaçlıyor.
Turnuvanın eleme turlarında bazı köklü kulüpler elenirken, bunların başında Rabat El Envar'a (1-0) yenilerek üçüncü eleme turunda müsabakaya veda eden İsmaili geldi.
Pyramids'in Mısır Kupası'nın şampiyonu olduğunu hatırlatalım. Takım, geçen sezon final maçında Zed'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmış ve gökmavili ekip bu kupayı tarihinde ikinci kez kazanmıştı.
Kuranın tamamı şu şekilde oluştu:
Birinci Yol
Pyramids × Dahliya ile Tersana arasındaki galip
El Bank El Ahly × Rabat El Envar ile Port Fuad arasındaki galip
Masry × Misr El Makkasa
Talaea El Geish × Petrol Asyut
Zed × Semennud ile Baladiyet El Mahalla arasındaki galip
Smouha × Minya ile Tahta arasındaki galip
Wadi Degla × Tanta ile Kahraba El İsmailiya arasındaki galip
Ceramica Cleopatra × Abu Kir Lil Esmida
İkinci Yol
Zamalek × Mısr Lil Te'min ile Farco arasındaki galip
Enppi × Proxy ile Diamond FC arasındaki galip
El Gouna × El Alüminyum ile İttihad El Şorta arasındaki galip
El İttihad El İskandari × Ghazl El Mahalla
Ahly × Nasr ile Sekke El Hadid arasındaki galip
Petrojet × Delphi ile Mega Sport arasındaki galip
El Mokawloon El Arab × Nücum Masr ile El Masriya Lil İttisalat arasındaki galip
Modern Sport × El Kanat