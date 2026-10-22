Bugün perşembe günü Mısır Futbol Federasyonu'nun merkezinde gerçekleştirilen 2026-2027 sezonu Mısır Kupası son 32 turu kurasında, Ahly ve Zamalek aynı yolda yer aldı. Bu da Mısır futbolunun iki devi arasında eleme turlarında olası bir karşılaşmanın kapısını araladı.

Kura çekimi töreninde son 32 turu eşleşmeleri ile birlikte kulüplerin final maçına kadar olan sonraki turlardaki yol haritası belirlendi. Premier Lig kulüpleri ile alt lig takımları arasında güçlü bir rekabete sahne olan turnuvada büyük takımların yolculuğu taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Ahly turnuvadaki yolculuğuna Nasr ile Sekke El Hadid arasındaki galibe karşı başlayacak. Zamalek ise Mısr Lil Te'min ile Farco arasındaki galiple karşılaşacak. Geçen sezonun şampiyonu Pyramids ise Dahliya ile Tersana arasındaki galibe karşı oynayacak.

Taraftar kulüplerinin beklenen diğer karşılaşmalarında Masry El Port Said, Misr El Makkasa ile karşılaşacak. Zed, Semennud ile Baladiyet El Mahalla arasındaki galibi karşısına alacak. Ceramica Cleopatra ise Abu Kir Lil Esmida ile oynayacak. Bu maçlarda her takım son 16 turuna yükselme biletini garantileyerek şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi amaçlıyor.

Turnuvanın eleme turlarında bazı köklü kulüpler elenirken, bunların başında Rabat El Envar'a (1-0) yenilerek üçüncü eleme turunda müsabakaya veda eden İsmaili geldi.

Pyramids'in Mısır Kupası'nın şampiyonu olduğunu hatırlatalım. Takım, geçen sezon final maçında Zed'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmış ve gökmavili ekip bu kupayı tarihinde ikinci kez kazanmıştı.

Kuranın tamamı şu şekilde oluştu:

Birinci Yol

Pyramids × Dahliya ile Tersana arasındaki galip

El Bank El Ahly × Rabat El Envar ile Port Fuad arasındaki galip

Masry × Misr El Makkasa

Talaea El Geish × Petrol Asyut

Zed × Semennud ile Baladiyet El Mahalla arasındaki galip

Smouha × Minya ile Tahta arasındaki galip

Wadi Degla × Tanta ile Kahraba El İsmailiya arasındaki galip

Ceramica Cleopatra × Abu Kir Lil Esmida

İkinci Yol

Zamalek × Mısr Lil Te'min ile Farco arasındaki galip

Enppi × Proxy ile Diamond FC arasındaki galip

El Gouna × El Alüminyum ile İttihad El Şorta arasındaki galip

El İttihad El İskandari × Ghazl El Mahalla

Ahly × Nasr ile Sekke El Hadid arasındaki galip

Petrojet × Delphi ile Mega Sport arasındaki galip

El Mokawloon El Arab × Nücum Masr ile El Masriya Lil İttisalat arasındaki galip

Modern Sport × El Kanat



