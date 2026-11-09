Fransız polisi, 2026 Ballon d'Or ödülünün sonuçlarıyla ilgili manipülasyon ve bilgi sızdırma şüpheleri hakkında bir soruşturma başlattı.

Basın haberleri, bir tahmin platformundaki 12 hesabın, Ballon d'Or yarışındaki ilk beş oyuncunun nihai sıralamasını tam olarak doğru tahmin ettiğini ortaya çıkardı. Bu sıralama, İngiliz Harry Kane ile başlayıp Fransız Kylian Mbappe, ardından İspanyol Lamine Yamal ve Rodri ile devam edip Arjantinli Lionel Messi'ye kadar uzanıyordu.

"Tribuna" sitesinin aktardığına göre, bu hesapların kârının değeri yaklaşık 200 bin euro net seviyesine ulaştı. Bu durum, araştırmacıları hesap sahiplerinin önceden açıklanmamış bilgiler elde etmiş olabileceğinden şüphelenmeye itti.

Ödülü düzenleyen kuruluş olan "France Football" dergisi bu şüphelerden haberdar edildi ve resmi bir şikâyette bulunarak, yetkili Fransız polis birimiyle iş birliği içinde iç soruşturma başlattı.

Şüpheler, oylama sonuçlarıyla ilgili iç bilgilerin kullanılmış olma ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor; özellikle de 12 hesabın yalnızca ilk beşin isimlerini tahmin etmekle kalmayıp, nihai sıralamalarını da doğru şekilde belirlemesi bu şüpheleri güçlendiriyor.

Bu gelişmeler, gala gecesinde tartışma yaratan bir olayın ardından geldi. Ballon d'Or'un resmi sitesi, Londra'daki London Palladium salonunda törenin başlamasından saatler önce, yanlışlıkla bazı adayların ödülü kazandığını duyuran makaleler yayınlamıştı.

Bu olay, sonuçların korunması ve resmi duyurudan önce sızdırılmasının önlenmesi için uygulanan prosedürlere ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi; özellikle oylama sürecinin, galadan günler önce kapalı bir komite tarafından sonuçlandırılması bu soruları artırdı.

Kendi cephesinde "France Football", ödülün dürüstlüğünün mutlak bir öncelik olduğunu vurgulayarak, kazananın bağımsız bir oylamayla seçildiğini teyit etti.

Derginin sözcüsü şöyle konuştu: "Ballon d'Or'un dürüstlüğü, France Football için mutlak bir önceliktir. Kazananın bağımsız bir oylamayla seçildiğini teyit ediyoruz ve sonuçların sızdırılmasına ilişkin iddiaları son derece ciddiyetle ele alıyoruz."