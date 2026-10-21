Olası güvenlik kararı: Paris Saint-Germain'in yıldızları Ballon d'Or törenine katılmayacak mı?

Pazar akşamı Fransa Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında oynanması planlanan Paris Saint-Germain-Lyon karşılaşması, Fransa'nın başkentinde yaşanan güvenlik baskıları nedeniyle Paris Emniyet Müdürlüğü'nün alacağı bir kararla ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu gelişme, Parisli ekibin maç takvimini karıştırabilir ve yıldızlarının 2026 Ballon d'Or törenine katılımını etkileyebilir.

Maçın pazar akşamı "Parc des Princes" stadında oynanması planlanıyordu, ancak "RMC Sport" sitesinin aktardığına göre, Paris'te yeni gösterilere sahne olması beklenen bir hafta sonu için yürütülen yoğun güvenlik hazırlıkları çerçevesinde yetkililer maçın tarihini değiştirme olasılığını değerlendiriyor.

Bu gelişmeler, Stade de France'ın Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) normal sezonu kapsamında bir maça ev sahipliği yapmasıyla aynı döneme denk geliyor; bu da güvenliğin sağlanması için büyük sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılmasını gerektiren bir etkinlik.

Aynı anda yerine getirilmesi gereken bu yükümlülükler, özellikle geçen cumartesi Paris'te hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoların kenarında yaşanan şiddet ve yağma olaylarının ardından, güvenlik birimleri üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Ballon d'Or töreni ikilemi

Karşılaşmanın ertelenme olasılığının yansımaları, liglerden birinin maç tarihinin değişmesiyle sınırlı kalmıyor; pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan 2026 Ballon d'Or töreniyle çakışma ihtimaline kadar uzanıyor.

Bu senaryo, geçen yıl yaşananları akıllara getiriyor: Olympique Marsilya ile Paris Saint-Germain arasındaki Fransız Klasiği maçının 24 saat ertelenmesi, maçın tarihini Ballon d'Or töreniyle çakıştırmış ve Parisli ekibin bazı oyuncularının Ousmane Dembélé'nin ödülle taçlandırıldığı törene katılmasını engellemişti.

Lyon karşılaşmasının pazartesi gününe ertelenmesi halinde, Paris Saint-Germain oyuncuları yeniden sportif yükümlülükler ile beklenen törende hazır bulunmak arasında bir çatışmayla karşılaşabilir.

Paris'in Londra'ya gidecek kafilesinde Ousmane Dembélé, Marquinhos ve Nuno Mendes'in yer alması bekleniyor; her ne kadar bu üçlü, zaten Lyon karşılaşmasında forma giymesine engel olacak sakatlıklar yaşasa da.

Törende hazır bulunması muhtemel diğer oyuncuların durumu ise maçın kesinleşecek tarihine bağlı olacak; zira maçın törenle aynı zamana denk gelmesi kararlaştırılırsa sportif yükümlülükler onların Londra'ya gitmesini engelleyebilir.

Güvenlik koşulları nedeniyle Fransa Ligi'nde diğer ertelemeler

Mevcut koşullardan etkilenen tek maç Paris Saint-Germain-Lyon karşılaşması değildi; zira sekizinci hafta turnuva programında başka değişikliklere de sahne oldu.

Fransa Ligi Birliği, Toulouse-Troyes maçını orijinal tarihi olan cumartesiden pazara almaya karar verdi. Ayrıca Fransa İkinci Ligi kapsamındaki Montpellier-Red Star karşılaşmasının pazartesiye ertelendiğini duyurdu.

Paris-Lyon karşılaşması, iki takımın puan durumundaki konumu göz önüne alındığında ayrı bir önem kazanıyor; zira Lyon 14 puanla turnuvanın lideri konumunda ve Paris Saint-Germain'in yalnızca averajla önünde yer alıyor.

Parisli ekiple oynaması muhtemel maçtan önce Lyon, yarın perşembe günü Avrupa Ligi'nin lig aşaması kapsamında Alman ekibi Hoffenheim ile bir Avrupa maçı oynayacak; bu da maç programında yapılacak herhangi bir yeni değişikliğin hassasiyetini artırıyor.

Güvenlik gerekçeleri, Avrupa takviminin baskısı ve Ballon d'Or töreninin yaklaşması arasında, Paris-Lyon zirvesinin akıbeti Fransız yetkililerin kararına bağlı kalırken, Saint-Germain'in sezonun en yoğun dönemlerinden birinde hesaplarını değiştirmek zorunda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor.