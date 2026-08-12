Görünüşe göre Norveçli Erling Haaland, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda başına gelenleri unutmamış. Takımı bu turnuvaya çeyrek finalde İngiltere karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle veda etmişti.

"The Sun" gazetesine göre Erling Haaland, Instagram'da bir hayranına verdiği iğneleyici bir cevapta Manchester City'deki yeni takım arkadaşı Elliot Anderson ile alay etti.

Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanma şanslarını güçlendirmek amacıyla 23 yaşındaki İngiltere millî takımı oyuncusunu Etihad Stadyumu'na getirmek için 116 milyon sterlin harcadı.

Yeni teknik direktör Enzo Maresca bu büyük transferden memnun olacaktır, ancak daha az memnun bir oyuncu olabilir: Haaland.

Manchester City'nin Arsenal'i tahtından indirme ve 2023-2024 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu kazanma umutları, yıldız golcülerinin gol atma becerisine bağlı olacak; ancak 26 yaşındaki Haaland'ın Anderson ile hâlâ eski bir hesabı olduğu görülüyor.

İngiltere millî takımının orta saha oyuncusu, bu yaz Dünya Kupası sırasında yaşanan bir gerginlik olayının ardından görünüşe göre tüm Norveç halkının öfkesini çekti.

Skorun 1-1 olduğu çeyrek final maçında Torbjørn Heggem, bir kornerden seken topa yükselerek Norveç'i öne geçirdi.

Hakemlerin Haaland'ın Anderson'ı yere ittiğini tespit etmesinin ardından, gol sonunda video yardımcı hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.

Bununla birlikte, birçok taraftar Anderson'ın yere fazlasıyla kolay düştüğünü düşündü; bazıları ise orta saha oyuncusunun ellerini önce Haaland'a koyduğuna inandı. Hatta Haaland'ın kendisi bile kararı "zayıf" olarak nitelendirdi.

Golcünün bunu unutmadığı, Instagram'da Anderson'a yönelttiği iğneleyici bir alaydan sonra açıkça ortaya çıktı.

Haaland, Instagram'da "Güneşli Manchester'a dönüş!" başlıklı bir paylaşımda bulunduktan sonra, bir hayranı şu yorumu yaptı: "Anderson'a benden selam söyle".

Norveçli yıldız hiç tereddüt etmeden cevap verdi: "Dalgıç mı?" Her zamanki dobra tepkisi taraftarları güldürdü; biri "İngiltere'ye karşı oynanan o maçı unutmadı" derken, bir diğeri "Hâlâ onu takip de etmiyor" diye ekledi, üçüncü biri ise "Haaland hâlâ kızgın" diye yazdı.

İki oyuncu, Dünya Kupası'nın ileri aşamalarında yer almalarının ardından çıktıkları uzun tatillerinden dönmelerinden sonra antrenmanlarda birlikte çalışmaya başlayacaklar.







