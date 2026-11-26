PSG'nin Faslı kaptanı Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Parc des Princes'te oynanan ve 2-2 sona eren Roma maçında olağanüstü bir performans sergiledi.

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Spor sitesi Foot Mercato'nun aktardığına göre Hakimi, Fransız ekibinin performansında belirleyici bir rol oynadı ve zor anlarda sorumluluk üstlenebildiğini bir kez daha gösterdi. Üstelik bunu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili verdiği, şampiyonluğu Fas'tan alıp yeniden Senegal'e veren kararın ardından üzerindeki baskıya rağmen başardı.

PSG, Roma karşısında üstünlüğünü koruyamayınca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşadı. İnişli çıkışlı geçen maçta Fransız ekibinin gollerini Ilya Zabarnyi ve Ousmane Dembélé kaydederken, konuk ekibin gollerini Mario Hermoso ile Donyell Malen attı.

Karşılaşma ev sahibi için zor başladı. Roma, 5. dakikada Hermoso'nun golüyle erkenden öne geçti. PSG ise önce maça geri döndü, ardından ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Vitinha'nın elle oynaması sonucu verilen penaltıda Malen'in 78. dakikada attığı gol, Fransız ekibini galibiyetten etti.

PSG adına hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen Hakimi, Brezilyalı Marquinhos'un yokluğunda kaptanlık pazubandını taşıyarak karşılaşmanın en göze çarpan isimlerinden biri oldu. Hem savunmada hem hücumda güçlü bir maç çıkaran Faslı oyuncu, soyunma odasındaki yerini ve karmaşık koşullarda takım arkadaşlarına liderlik edebildiğini bir kez daha kanıtladı.

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Faslı bek bu performansı son derece hassas bir dönemde ortaya koydu. Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili kararının yankıları son günlerde gündemin ilk sırasındaydı. Senegal'in Fas karşısındaki zaferini onaylayan karar, Hakimi'yi ilgi odağına yerleştirdi; özellikle de oyuncunun salı günü düzenlediği basın toplantısında konuya değinmesinin ardından.

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Ne var ki Fas Milli Takımı'nın kaptanı, konu etrafında kopan gürültünün sahadaki konsantrasyonunu etkilemesine izin vermedi. Son gelişmelerden psikolojik olarak etkilenebileceğine dair tüm beklentilerin aksine bambaşka bir görüntü verdi ve maçı, açıklamalardan ve saha dışındaki tartışmalardan uzak, somut bir yanıt verme fırsatı olarak gördü.

Hakimi ilk dakikalardan itibaren sağ kanatta oldukça hareketliydi. 13. dakikada ceza sahası içindeki tehlikeli bir koşuyla Roma kalesini yokladı, iki dakika sonra ise savunmada kritik bir müdahaleyle Santiago Castro'yu durdurdu. Böylece hücum görevlerini savunma disipliniyle birleştiren bir oyuncunun örneğini sergiledi.

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Zaman ilerledikçe Faslı oyuncu, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takımının kurduğu ve PSG'yi maçın uzun bölümlerinde ciddi şekilde zorlayan savunma düzenine rağmen hareket edebileceği uygun alanları bulmayı başardı. Hızından ve hücum bölgelerine ilerleme becerisinden yararlanan Hakimi, denemelerinden hiç vazgeçmedi.

İkinci yarıda da Hakimi'nin fiziksel üstünlüğü sürdü. Sık sık ileri çıkan, savunmada müdahalelerde bulunan ve atak kurgusunda takım arkadaşlarına destek veren Hakimi, ardından 60. dakikada PSG lehine bir penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Wesley'yi geride bıraktığı bu pozisyon, karşılaşmanın önemli kırılma anlarından biri oldu.

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Ousmane Dembélé, Hakimi'nin pozisyonu yaratmak için harcadığı emekten yararlanarak penaltıyı gole çevirdi ve yalnızca iki dakika sonra Fransız ekibini öne geçirdi. Ancak bu, maçı koparmaya yetmedi. Roma son dakikalarda skoru eşitledi ve iki takım da birer puanla yetindi.

PSG kaptanının etkinliği bununla da sınırlı kalmadı. Son ana kadar hücum koşularını sürdüren Hakimi, 72. dakikada João Neves'e topukla bir pas verdi, 91. dakikada ise bir gol fırsatı daha yakaladı ancak topu istediği gibi kaleye yönlendiremedi.

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Nihai sonuç harcadığı emeğin karşılığını vermese de Hakimi, bireysel anlamda önemli kazanımlarla sahadan ayrıldı. Takımı kolektif olarak zorlandığında bile istikrarlı bir seviye ortaya koyabildiğini kanıtladı. Ayrıca fark yaratma ve kritik anlarda sorumluluk alma konusunda deneyimli oyuncularına güvenen Luis Enrique'nin talimatlarına büyük bir bağlılık sergiledi.

Faslı oyuncunun performansındaki en güçlü yönlerden biri fiziksel boyuttu. İki ceza sahası arasında sürekli mekik dokuyan Hakimi, belirgin bir yorgunluk belirtisi göstermeden son dakikalara kadar koşmaya ve baskı yapmaya devam etti. Böylece maç boyunca savunma ve hücum görevlerini bir arada yerine getirebildiğini teyit etti.

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Roma'nın ilk golünde alışık olduğu pozisyonun dışında yer alsa da bu durum Hakimi'nin performansının geri kalanını etkilemedi ve takımına katkı sağlamayı sürdürmesine engel olmadı. Üstelik bu, PSG'nin birçok ilk 11 oyuncusunun İtalyan ekibinin savunma düzeni karşısında alışık oldukları ritmi yakalamakta zorlandığı bir maçta gerçekleşti.