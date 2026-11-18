Jawwy Elit Ligi'nden (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) iki oyuncu, Bahreyn ekibi Al Riffa ile oynanan hazırlık maçında Al Qadsiah stadında tarihi bir dönemin kapısını araladı.

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Al Qadsiah, bugün (çarşamba) Aramco Stadı'nda Bahreyn ekibi Al Riffa ile karşılaştığı ve A takımın yeni stattaki ilk maçı olan mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Al Qadsiah'ın yeni stattaki ilk golünü 46. dakikada Fransız Mohamed Sangare kaydetti, ardından İspanyol savunma oyuncusu Nacho Fernandez 56. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Üçüncü ve dördüncü goller ise Al Qadsiah 21 Yaş Altı takımından iki oyuncu, Basil Al Abbadi ve Fahhad Al Shammari'den geldi. İkili, Jawwy Elit Ligi'nde bu sezonun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

Al Abbadi ve Al Shammari'nin öncülüğündeki Al Qadsiah, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 11 puanla Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde 12. sırada bulunuyor.

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Al Qadsiah, 800 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve 47 bin seyirci kapasiteli Aramco Stadı'nı açmıştı. Stadın önümüzdeki dönemde A takımın maçlarına ev sahipliği yapması planlanıyor.

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Ancak maç, stadın resmi açılışı ile 2027 Asya Kupası ve 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına hazırlık kapsamında tesislerin ve lojistik hizmetlerin hazır olup olmadığını görmek amacıyla yalnızca 2 bin taraftarın önünde oynandı.

Al Qadsiah'ın yeni yuvası Aramco Stadı'nın 2027 Asya Uluslar Kupası sırasında açılması planlanıyordu, ancak turnuvanın gelecek yıl ocaktan aralığa ertelenmesi işlerin seyrini değiştirdi.

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Suudi Arabistan gazetesi "Al Riyadiyah"nın haberine göre, yeni statta oynanacak ilk resmi maç Jawwy Elit Ligi'nde olacak. Al Qadsiah, 11. haftada bu ayın 23'ünde, 23 Kasım Pazartesi günü Al Hilal'i konuk edecek.

Ardından stat, aynı ayın 27'sinde, cuma günü A takımın ilk resmi maçına ev sahipliği yapacak. İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın öğrencileri, Roshn Ligi'nin 13. haftasında Al Fayha ile karşılaşacak.

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Al Qadsiah, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 28 puanla Roshn Ligi'nde 2. sırada yer alıyor. Lider Al Hilal'in 2 puan gerisinde bulunan ekip, 3. sıradaki Al Nassr'ın ise averajla önünde. Ancak Al Qadsiah, iki rakibine göre bir maç fazla oynadı.

Öte yandan Doğu ekibi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Grubu'nda, iki galibiyet ve iki beraberlikle hiç yenilmeden topladığı 8 puanla 5. sırada bulunuyor.

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Kral Kupası'nda ise Al Qadsiah, Al Taee'yi 5-0 yenerek son 32 turunu geçti. Ekip, turnuvanın çeyrek finalinde gelecek 12 Ocak Salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Neom ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Al Qadsiah, Kuveyt'te düzenlenecek Suudi Arabistan Süper Kupası'nda da mücadele edecek. Ekip, yarı finalde gelecek 20 Aralık'ta Al Ahli ile zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Finale yükselmesi halinde ise diğer yarı finalde karşı karşıya gelecek Al Nassr ile Al Kholood eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.