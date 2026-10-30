Arsenal, Liverpool ve Manchester United, Bayern Münih'in 18 yaşındaki genç oyuncusu Lennart Karl ile anlaşmakla ilgilenen kulüpler arasına girdi. Alman ekibiyle sergilediği hücum performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun kulüp içindeki durumu ve önümüzdeki dönemdeki geleceği hakkında son zamanlarda tartışmalar yaşanıyordu.

Alman "Bild" gazetesinin muhabiri Christian Falk, "Bild" kanalındaki "Bayern Insider" programında Bavyera ekibinin muhabiri Julian Agardi ile yaptığı konuşmada, üç İngiliz kulübünün yetkililerinin Karl'ın Bayern Münih'teki durumunu öğrenmek için kendisiyle telefonla iletişime geçtiğini açıkladı.

İngiliz kulüplerinin ilgisi, oyuncunun etrafında son zamanlarda oluşan tartışmaların ardından geldi. Özellikle Bayern Münih'in hamisi Uli Hoeness'in oyuncuya yönelttiği eleştirilerin ardından bu ilgi arttı. Hoeness, oyuncunun hâlâ süper yıldız olmaktan uzak olduğunu vurgulayarak genç oyuncuların alçakgönüllü olması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca oyuncunun Michael Olise ile kıyaslanmasını reddederek, ikisi arasındaki farkın hâlâ büyük olduğunu belirtti.

Falk, Karl'ın transferi için istenen bedelin 60 milyon euro olduğunu ve bu miktarın Premier Lig kulüplerinin karşılayabileceği bir rakam olduğunu söyledi. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin henüz herhangi bir görüşmenin başlamadığını da belirtti.

Buna karşılık Falk, Bayern Münih'in genç yeteneğinden vazgeçme ihtimalini dışladı. Kulübün oyuncuyu satmaya niyetinin olmadığını ve düşük bir bedel karşılığında ayrılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Özellikle oyuncunun altyapı akademisi mezunlarından biri olduğunu ve takımın geleceğinin şekillenmesinde kendisine güvenildiğini ifade etti.

Bu gelişmeler, Bayern Münih'in sportif direktörü Jan-Christian Dreesen'in son zamanlarda "Sport Bild" gazetesine verdiği demeçle aynı döneme denk geliyor. Dreesen, kulübün herhangi bir transferin maliyetini karşılayacak finansal güce sahip olduğunu teyit etmişti.

Lennart Karl'ın Bayern Münih ile olan sözleşmesi, on sekizinci yaş gününde imzaladığı sözleşmenin profesyonel bir sözleşmeye dönüşmesinin ardından 2029 yılına kadar devam ediyor.