Belçika ile Türkiye arasında güçlü bir karşılaşmaya sahne olan gecede, tüm gözler yalnızca galip gelen tarafa değil, herkesi kendisinden söz etmeye mecbur bırakan genç yıldıza çevrildi. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Belçikalı Kevin De Bruyne, Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'in yeteneğine büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi ve onu, önünde parlak bir gelecek olan "sıra dışı bir yetenek" olarak nitelendirdi.

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Belçikalı orta saha oyuncusu, De Bruyne'nin takımının galibiyetinde kilit rol oynadığı maçın ardından genç Real Madrid oyuncusunu övmekten çekinmedi. Ancak aynı zamanda Güler'in yeteneğine dikkat çekerek, Türk Milli Takımı'nın ona aşırı derecede bağımlı kalmaması için sorumlulukları oyuncuları arasında daha fazla dağıtması gerektiğini belirtti.

De Bruyne, "Mundo Deportivo"nun aktardığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Bence Arda, Türkiye için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Onun için kolay olduğunu düşünmüyorum, çünkü birçok kişi sadece ona bakıyor, ama Türkiye iyi bir takım. Belki diğer oyuncular daha fazla risk ve sorumluluk üstlenseydi durum daha iyi olurdu."

De Bruyne'nin sözleri, genç yaşına rağmen Güler'in omuzladığı büyük baskının boyutunu yansıtıyor. Zira Güler, Türk Milli Takımı'nın bir numaralı yıldızı ve taraftarların her maçta çözümü kendisinden beklediği oyuncu hâline geldi. Bu da profesyonel kariyerinin henüz başında olan bir oyuncu için ağır bir yük.

Napoli'nin mevcut oyuncusu, Belçika'nın maça hazırlanırken Real Madrid oyuncusunu yakından takip ettiğini ve tehlikesini sınırlamak için özel bir plan hazırladığını kabul ederek şöyle açıkladı: "Herkes onun takip edilmesi gerektiğini biliyor. Ona daha fazla odaklanmaya ve sorumluluğu diğer oyunculara aktarmaya çalıştık."

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Bu açıklamalar, Güler'in kısa sürede ulaştığı büyük konumu teyit ediyor. Artık Real Madrid'de sadece umut vadeden bir yetenek değil; rakiplerin planlarını üzerine kurduğu ve özel olarak markaja aldığı bir oyuncu hâline geldi. Bu da genellikle yalnızca büyük yıldızların başına gelen bir durum.

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De Bruyne, Türk oyuncunun yeteneğini övdü ve ona parlak bir gelecek öngörerek şöyle konuştu: "O olağanüstü bir yetenek, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve hâlâ çok genç, bu yüzden parlamaya devam edecek. Diğer kulüplerin de onun performansını iyice incelemesi gerekiyor."

De Bruyne'nin bu övgüsü, Güler'in bu sezon Real Madrid'de yaşadığı büyük gelişimi doğruluyor. Oyuncu artık daha fazla süre almaya başladı ve her çıkışında, ister kilit paslarla ister isabetli şutlarla olsun, olağanüstü bir vizyona ve fark yaratma kabiliyetine sahip olduğunu kanıtlıyor.

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Güler erken bir olgunluk dönemi yaşıyor. Real Madrid'deki başlangıcında sakatlıklar ve az forma şansıyla sıkıntı çektikten sonra, tabloyu tamamen tersine çevirmeyi başardı ve teknik ekibin güvendiği, sahadaki takım arkadaşlarının itimat ettiği isimlerden biri hâline geldi.

Türk Milli Takımı'na gelince, De Bruyne'nin uyarısı yerinde görünüyor. Takımın iyi bir oyuncu grubu var, ancak Güler'in tek başına yükü taşıyan oyuncuya dönüşmemesi ve kendisine takımı büyük sonuçlara taşıma konusunda yardımcı olacak birilerini bulabilmesi için rollerin daha iyi dağıtılmasına ihtiyacı var.

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Birçok takipçi, kariyeri boyunca dünyanın en büyük yıldızlarıyla karşı karşıya gelmiş De Bruyne çapında bir oyuncunun övgüsünün, Güler'in yeteneği için güçlü bir onay niteliği taşıdığını ve önümüzdeki yıllarda dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olma yolunda ilerlediğini teyit ettiğini düşünüyor.

Efsanelerin övgüleri, taraftarların baskısı ve Real Madrid'in hedefleri arasında Arda Güler, kendi tarihini yazmak için altın bir fırsatın önünde duruyor. Peki Türk yetenek, bu övgüleri şampiyonluklara ve kupalara çevirmeyi başarıp, De Bruyne'nin kendisini olağanüstü bir yetenek olarak nitelendirirken haklı olduğunu kanıtlayacak mı?