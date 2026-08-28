Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Michael Olise'nin sözleşmesini uzatmak istiyor. Bu adım, kulübün oyuncuya duyduğu büyük güveni ve onu önümüzdeki yıllarda projesinin temel taşlarından biri yapma arzusunu yansıtıyor.

Fransız "L'Equipe" gazetesine göre Bayern Münih yetkilileri, mevcut sözleşmesi zaten 2029 yılına kadar uzanmasına rağmen, Olise'yi takımda uzun vadede tutmayı garantilemek amacıyla oyuncunun sözleşmesini uzatmak ve ona kulüpteki en yüksek maaşı vermek istiyor.

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24 yaşındaki Olise, 2024 yazında Crystal Palace'tan kulübe katıldığından bu yana Bayern Münih'in en dikkat çeken oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

Bayern Münih, Olise'yi uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri yapmak istiyor ve onu elde tutmak için büyük mali fedakarlıklara hazır. Fransız milli oyuncu Real Madrid'e katılmayı hayal etse de en azından bir sezon daha Almanya'da kalacak.

"L'Equipe"e göre Olise, seviyesini geliştirmek için Bayern'de uygun ortamı buldu; bunun yanında teknik direktör Vincent Kompany ile kurduğu iyi ilişki de ona niteliksel bir sıçrama gerçekleştirmesinde yardımcı oldu.

Yeni sözleşme konusunda bir anlaşmaya varılması halinde, Bavyera ekibinin yetkilisi büyük olasılıkla ilk sözleşmede bulunmayan bir fesih maddesini yeni sözleşmeye eklemek zorunda kalacak.

Nisan 2026'da Bayern Münih'te en yüksek iki maaşa sahip oyuncular, aylık yaklaşık 2,1 milyon avro ile Harry Kane ve Jamal Musiala idi.

Bayern Münih oyuncularının geçen nisan ayındaki en yüksek 5 toplam aylık maaş sıralaması şu şekildeydi:

Harry Kane – 2,1 milyon avro Jamal Musiala – 2,1 milyon avro Manuel Neuer – 1,75 milyon avro Joshua Kimmich – 1,66 milyon avro Dayot Upamecano – 1,66 milyon avro

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