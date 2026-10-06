Olağanüstü bir tahta oturdu: Harry Kane, İngiltere ile tarihi bir gece yaşıyor

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, bu akşam salı günü "Wembley" Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında Çekya'ya karşı oynanan maçta yer alarak tarihi bir rakama ulaştı.

Kane maçta ilk 11'de yer aldı ve böylece tüm turnuvalardaki İngiltere formasıyla 125'inci maçına çıkmış oldu.

"Opta" ağının istatistiklerine göre Harry Kane, efsane isim Peter Shilton'ın elinde bulunan İngiltere Milli Takımı ile en fazla maça çıkma rekorunu yakaladı. Shilton bu rekoru 1970 ile 1990 yılları arasında elde etmişti.

Uluslararası kariyerine 2015'te başlayan 33 yaşındaki Harry Kane, grup aşamasının sondan bir önceki haftasında 12 Kasım'da Hırvatistan'a karşı oynaması halinde rekoru tek başına eline geçirebilir.

Bu rakamın yanı sıra Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ile başka rekorlara da sahip. Bunların en önemlileri 89 golle en çok gol atan oyuncu, 36 maçla büyük turnuvalarda en fazla maça çıkan oyuncu ve 21 golle büyük turnuvalarda en fazla gol kaydeden oyuncu olması.