Olağanüstü bir logo: Barcelona, Feyenoord karşısında Hamza Abdülkerim'i onurlandırdı

Hafızasında sonsuza dek yer edecek bir gecede, Mısırlı genç yıldız Hamza Abdülkerim, önümüzdeki çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Feyenoord karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacağı sırada Barcelona forması altında parlayışının yeni bir bölümünü yazmaya hazırlanıyor.

Hamza Abdülkerim (18 yaşında) istisnai bir anla buluşacak; kendisi ve takım arkadaşı orta saha oyuncusu Brian Farinas (20 yaşında), A takım kadrosunda kulüplerin en önemli Avrupa turnuvasına daha önce hiç katılmamış tek oyuncular olacak ve bu maçta özel ve yeni bir amblem taşıyacaklar.

Şampiyonlar Ligi bu sezon "ilk çıkış işareti" olarak bilinen uygulamanın ilk kez görülmesine tanık oluyor; bu, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın Avrupa Futbol Federasyonu 3 (UC3) ve dünyaca ünlü Topps şirketi iş birliğiyle başlattığı, turnuvadaki ilk maçlarını oynayan oyuncuları onurlandırmaya yönelik yeni bir anma girişimi.

Bu amblem yalnızca oyuncunun sahada ilk kez yer aldığı anda, sahaya sonradan yedek olarak girmiş olsa dahi geçerli olacak ve Şampiyonlar Ligi'nin forma kolunda bulunan meşhur yıldız topu ambleminin içine yerleştirilecek.

Avrupa takımının birinci kadrosuna kayıtlı olan Hamza ile genç akademisinden bir oyuncu olarak ikinci kadroya kayıtlı olan Farinas, Feyenoord karşılaşmasında bu ayırt edici işareti taşıyacak.

Hikâye Hamza ve Farinas ile sınırlı kalmıyor; Barcelona'da bu sezon aynı işareti taşıyabilecek başka isimler de var. Şu anda sakat olan A listesine kayıtlı Jessie Bisuayu ve İbrima Tunkara oyuncuları UEFA'nın çekimine katıldı ve ilerleyen dönemde onlara da fırsat doğabilir; ayrıca çağrılmaları hâlinde Jordi Bisker gibi diğer akademi mezunları ile kaleciler Eider Aller ve Iker Rodríguez de bu listeye dahil.

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Bu amblem paha biçilmez bir anma değeri taşıyor; zira bir oyuncu ilk maçını oynadığında, kendisini ayırt eden mavi yama giydiği maçın formasından sökülüyor ve titizlikle kayıt altına alınıyor, ardından sıkıca paketlenip bir orijinallik sertifikasıyla birlikte Topps şirketine teslim ediliyor. Şirket de bunu, oyuncunun bizzat imzaladığı benzersiz bir hatıra kartına yerleştiriyor; böylece dünya çapındaki koleksiyonseverler için nadir bir parça ve Mısırlı yıldız Hamza Abdülkerim için Şampiyonlar Ligi sicilindeki ilk kart hâline geliyor.