Nassr'ın yıldızı Portekizli Joao Felix, takımını Al-Faisaly karşısında (5-3) galibiyete taşıdıktan sonra, El Alami ile tarih yazmayı sürdürdü. İki takımı Roshn Ligi'nin 12. haftasında karşı karşıya getiren maçta bu sonuç elde edildi.

Nassr, puanını 28'e yükselterek, geçici olarak liderliği elinde bulunduran Kadisiye ile eşit puana ulaşıp ikinci sıraya yerleşti; onların ardından ise 27 puanla Hilal geliyor.

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Felix, Al-Khaleej maçında Nassr'ın ilk 4 golünün de asistini yapmayı başardı; bu goller Brezilyalı Angelo Gabriel ve yine hemşehrisi Cristiano Ronaldo'nun üçlüsüyle kaydedildi.

Bu, Felix'in kariyerinde ilk kez bir "süper hat-trick" asisti yapmayı başardığı maç oldu; bu da içinde bulunulan sezonun müsabakalarında sergilediği olağanüstü performansların ardından geldi.

Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre Felix, 2011-2012 sezonundan bu yana profesyonel ligde tek maçta 4 asist yapan ikinci oyuncu oldu; bu rakama en son eski İttihad oyuncusu Moussa Diaby, Eylül 2024'te El-Wehda karşısında ulaşmıştı.

Deneyimli Portekizli yıldız, bu sezon yerel ve kıtasal çeşitli müsabakalarda oynadığı 13 maçtaki golle sonuçlanan katkı sayısını 13'e yükseltti.