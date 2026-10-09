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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Olağanüstü bir galibiyetle: Kadısiye, Suudi Arabistan Ligi'nde yeni bir tarih yazıyor

Al Kholood - Al Qadsiah
Al Kholood
Al Qadsiah
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi devi parlamaya devam ediyor

Kadısiye takımı, bu yıl 2026'da elde ettiği dikkat çekici sonuçların ardından Suudi Roshn Ligi'nde tarih yazmaya devam etti.

Kadısiye, bugün cuma günü iki takımı Rass şehrindeki El-Hazm kulübü sahasında karşı karşıya getiren ve Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan maçta, ev sahibi Hulud'u 5-0 mağlup etti.

"Opta" istatistik ağına göre, bu galibiyet Kadısiye'nin deplasmanda Kasım bölgesi takımları karşısındaki üst üste dördüncü galibiyeti oldu ve böylece takımın bu türdeki en uzun serisini, 2021 ile 2025 arasında yaşanan seriyi, eşitlemiş oldu.

Ancak en önemli rakam, farklı skorla alınan galibiyette ortaya çıktı; zira bu, Kadısiye'nin Suudi Roshn Ligi'ndeki katılımları tarihinde 5 gol farkıyla kazandığı yalnızca üçüncü maç oldu.

İlginç olan ise, bu üç galibiyetten ikisinin bu yıl 2026'da gelmiş olması; bunlardan ilki geçen ocak ayında, El-Feyha'yı 5-0 mağlup ettiği maçtı.

Bu iki galibiyetten önce Kadısiye, Roshn Ligi'nde tam 15 yıldır 5 gol farkıyla kazanmamıştı; en son 2011 yılı ekim ayında El-Feth'i 6-1 yendiğinde böyle bir galibiyet almıştı.

Buna ek olarak, Kadısiye'nin yıldızı Meksikalı Julian Quinones, Suudi Roshn Ligi'ndeki kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol pası vermeyi başardı.

Farklı skorla alınan bu galibiyetin Kadısiye'nin puanını 19'a yükselttiğini ve takımın bu puanla, beklenen klasiko maçlarından önce Hilal'in 1 puan, İttihad'ın ise 2 puan önünde geçici olarak Suudi Ligi puan tablosunun zirvesine yerleştiğini hatırlatalım.

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