Olağanüstü bir fotoğraf... Suudi bayrağı, Uruguay karşısında özel bir muamele mi gördü?

Sosyal medya, 2026 Dünya Kupası finallerinde Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki maç öncesinde çekilen sıra dışı bir fotoğraf nedeniyle tartışmalara sahne oldu.

Suudi Arabistan milli takımı, grup aşamasının ilk turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçta Uruguay ile 1-1 berabere kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları, maçın başlamasından önce her iki takımın oyuncularının bayrağı selamlamak için ayakta durdukları sırada, geçmiş maçlardan farklı görünen bir fotoğrafı paylaştılar. Fotoğrafta, her iki ülkenin bayrağı da yerden yüksekte görünüyordu.

Sosyal medya kullanıcıları, Suudi bayrağının "La ilaha illallah, Muhammedin Resulullah" (Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir) sloganını taşıması nedeniyle yerden kaldırılması gerektiği için önceki maçlarda böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Konunun gerçeğini araştırmak için, organizatörler tarafından Suudi bayrağına özel muamele yapıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak fotoğrafın önceki maçlardan gerçekten farklı olduğu görülüyor.

Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki beraberlik, İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki golsüz beraberliğin ardından, her iki takımın da birer puan topladığı 8. grubu sıfırdan başlatan bir sonuç oldu.