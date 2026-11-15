Kansas eyaletindeki Lawrence kenti, 2026 Dünya Kupası sırasında Cezayir Millî Takımı'nı ve binlerce taraftarını olağanüstü bir sıcaklıkla ağırladıktan sonra, Cezayir bu jesti resmî bir dostluk ziyareti kapsamında büyük bir Amerikan heyetini ağırlayarak karşılık verdi.

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Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetiyle Lawrence, Kansas City ve Iowa eyaletindeki Elkader'den yaklaşık 40 ila 42 kişiden oluşan heyet, bu ayın 9 Kasım günü Cezayir'e ulaştı.

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Amerikan heyeti, cumartesi akşamı Tizi Ouzou kentindeki Hüseyin Ait Ahmed Stadı'nda, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü turu kapsamında oynanan Cezayir ile Togo arasındaki maça katılımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu, iki taraf arasında 2026 Dünya Kupası sırasında doğan dostluk ilişkisinin sürdüğünü somutlaştıran bir manzaraydı.

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Cezayir Haber Ajansı, heyet üyelerinin maçı Cezayir ve Amerikan halkları arasındaki dostluk bağlarını yansıtan kutlama havasında izlediğini aktardı.

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Heyet üyeleri, Hüseyin Ait Ahmed Stadı'nın onur tribününde oturdu ve ev sahibinin (1-0) galibiyetiyle sona eren maçta Cezayir Milli Takımı'na Togo karşısında desteklerini gösterdi.

Ayrıca taraftarlarla tezahürat atmosferini paylaştılar ve maç başlamadan önce Cezayir Milli Marşı'nı okudular. Bu manzara, Dünya Kupası sırasında Cezayir Milli Takımı ve taraftarlarının Lawrence kentinde dikkat çekici bir karşılama gördüğü anlarda yayılan görüntüleri akıllara getirdi.

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Heyette, Kansas eyaletinin Lawrence ve Kansas City kentlerinden yaklaşık 42 Amerikan vatandaşı ile Iowa eyaletindeki Elkader kentinden gelen şahsiyetler bulunuyor; bunların arasında Lawrence Belediye Başkanı Brad Finkeldei ile Elkader Belediye Başkanı Joshua Pope da yer alıyor.

Buna ek olarak, ABD'nin eski Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Moore Aubin, Kansas kenti polis teşkilatı müfettişi Megan Bardwell ile Kansas Üniversitesi ve sivil toplumdan temsilciler de heyette bulunuyor.

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Heyet üyeleri geçtiğimiz perşembe günü Sidi Moussa'daki Ulusal Teknik Merkezi'ni de ziyaret ederek Cezayir Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekiple bir araya gelmiş; bu durak, kentlerinin Dünya Kupası sırasında ağırladığı milli takım oyuncularıyla yeniden iletişim kurmalarına imkân tanımıştı.

Ziyaret, iki taraf arasındaki kültürel ve insani bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir program kapsamında, aralarında Cezayir'in başkenti, Tipaza ve Gardaya'nın da bulunduğu bir dizi Cezayir simgesini ve bölgesini de kapsadı.

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Lawrence kenti, Dünya Kupası sırasında Cezayir Milli Takımı'nın kampına ev sahipliği yapmış; yüzlerce sakin oyuncuları karşılamak için havalimanına çıkmış ve Cezayirli taraftarlarla büyük bir halk etkileşimi sergilemişti.

Geniş çapta yayılan görüntüler arasında polis memuru Megan Bardwell'in Cezayirli taraftarlarla dans etmesi de vardı.

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Heyet üyeleri, Cezayir'in sıcak karşılamasına ve misafirperverliğine derin şükranlarını ifade ederek, Dünya Kupası sırasında doğan bağların sporun sınırlarını aştığını ve gerçek bir halklar arası dostluk ilişkisine dönüştüğünü vurguladı.

Amerikan ve Cezayir medyası ziyareti "halk diplomasisinin" bir örneği olarak nitelendirdi ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri insani ve kültürel düzeyde güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti.

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Heyetin Togo maçına katılması, ziyaretin en öne çıkan duraklarından biri oldu ve bir Amerikan kentinin tribünlerinde ve sokaklarında başlayan ilişkiye Cezayir sahaları içinde yeni bir boyut kazandırdı. Bu tablo, futbolun sportif rekabetin sınırları dışında halkları birbirine yakınlaştırma konusunda oynayabileceği rolü yansıtıyordu.