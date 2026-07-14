Olağanüstü bir adım… FIFA, Dünya Kupası’ndaki hakemlik tartışmalarına yeni bir kararla çözüm getiriyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası yarı final maçlarının başlamasından önce Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisiyle ilgili yeni bir karar aldı. Bu adım, eleme turlarındaki maçlarda yaşanan hakemlik tartışmalarının ardından teknik hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre FIFA, turnuvanın çoğu maçında olduğu gibi durumları tamamen Dallas'taki merkezi operasyon merkezinden yönetmek yerine, VAR hakemlerini yarı final maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumların içine yerleştirmeye karar verdi.

Bu karar, önceki turlarda hakem performansına yönelik artan eleştiriler ve özellikle çeyrek final turundaki bir dizi tartışmalı pozisyonun ardından alındı.

VAR ekibi, Dallas’ta oynanacak Fransa-İspanya maçı stadyumunda görev alırken, diğer ekip ise Atlanta’da oynanacak İngiltere-Arjantin maçı stadyumunda görev yapacak.

Video teknolojisi, birçok maçta geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı. Bunların en önemlisi, çeyrek finalde Mısır’ın Arjantin’e karşı attığı golün iptal edilmesiydi. Hakemler, atağın başlangıcında Lisandro Martínez’e faul yapıldığını değerlendirmiş ve bu karar, Mısır kampında geniş çaplı itirazlara neden olmuştu.

Ayrıca İngiltere-Norveç maçında, Ged Spence’in Norveçli bir savunma oyuncusuyla temasının ardından ceza sahası içinde düşmesine rağmen oyuncuların penaltı talebine rağmen, İngiltere milli takımına verilecek bir penaltı iptal edildi.

Çeyrek finallerden önce, maçın hangi şehirde oynandığına bakılmaksızın tüm VAR hakemleri, Dallas’taki Uluslararası Yayın Merkezi’nden maçları yönetiyordu. Daha sonra FIFA, sınırlı sayıda maçta yeni sistemi denemeye başladı ve yarı finallerde resmi olarak uygulamaya karar verdi.

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Saha içindeki video hakemlerinin varlığı, herhangi bir teknik arıza veya ana operasyon merkeziyle iletişimin kesilmesi durumunda yedek bir çözüm sunmayı amaçlıyor; bu sayede, maçın akışını etkilemeden görüntüler incelenebilir ve kararlar saha hakemine bildirilebilir.

ABD’li Dallas kulübünün sahibi ve Dünya Kupası Organizasyon Komitesi üyesi Dan Hunt, “Bu maçlarda çok heyecan verici olaylar yaşanıyor ve özellikle saha alanının genişliği göz önüne alındığında, sadece dört hakemin sahada olup biten her şeyi yönetmesi zor” dedi.

Hunt sözlerine şöyle devam etti: “Saha içinde video hakemlerinin bulunmasından memnunum, ancak şu ana kadar onlar ile saha hakemleri arasındaki iletişim mekanizmasının nasıl işleyeceğini henüz bilmiyorum.”

Aynı bağlamda FIFA, Fransa-İspanya maçının yönetimini Salvadorlu hakem Ivan Barton’a verdi. Barton’a, turnuva boyunca önceki üç maçında da kendisine eşlik eden Salvadorlu David Moran ve Nikaragualı Antonio Bobero yardımcı olacak.

Polonyalı Tomasz Kwiatkowski, bu alanda en deneyimli hakemlerden biri olarak ana video hakemliği görevini üstlenecek. Kwiatkowski, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Arjantin arasında oynanan maçta video teknik odasını yönetmişti. Kendisine Hollandalı Dennis Hegler ve Meksikalı Guillermo Pacheco yardımcı olacak.

Barton, geçen ay Paraguay ile Türkiye arasındaki maçta Miguel Almirón’u oyundan atarak, ağzını kapatma nedeniyle kırmızı kart gösteren ilk hakem olmasıyla bu turnuvada dikkatleri üzerine çekmişti.

Sayısal dezavantaja rağmen Paraguay milli takımı üstünlüğünü koruyarak maçı 1-0 kazandı; Almerón ise daha sonra takım arkadaşlarından bu olay nedeniyle özür diledi.