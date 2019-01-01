Okyanus bilimci Mearns: Sala ve pilot Ibbotson'un aileleri acı gerçeğin farkında

Kayıp uçağın pazar günü sular altında bulunmasının ardından, enkazda bulunan cansız bedenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Futbol ve spor dünyasını üzüntüye boğan Emiliano Sala'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

İlk etapta durdurulan arama çalışmaları, futbol dünyasından gelen finansal destekler ile yeniden başlamış ve uçağın enkazına ulaşılmıştı. Çalışmaları yürüten ekipte yer alan okyanus bilimci David Mearns, Arjantin gazetesi Clarin'e açıklamalarda bulundu.

Mearns konuyla iligili "Sala ve pilotun aileleri acı gerçeğin farkındalar ve istedikleri tek şey bedenlerin bulunması. Uçağın enkazı farklı bir konu, bize neler olduğunu anlatacak." açıklamasını yaptı.

Bulunan enkazın ardından çalışmaları Britanyalı yetkililere devreden Mearns şunları söyledi:

"Cansız bedenleri kurtarmak için çeşitli yöntemler olabilir. Bazı sorunlar yaşandığını duydum ama farklı şekillerde kurtarma operasyonu başarılabilir. Dışardan yönetlien bir robotun yardımıyla kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bildiğim kadarıyla dalgıçlar görev almıyor. Umarım başarılı olurlar ve aileler isteklerine ulaşabilir."