"Marca" gazetesi, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynanacak maçtan birkaç saat önce Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi'yi övdü.

Gazete, bir haberinde Muhammed Vehbi’nin kariyerini ve beden eğitimi öğretmenliğinden dünya çapında başarısını kanıtlayan bir teknik direktörlüğe yaptığı şaşırtıcı dönüşümü ele aldı.

Mohamed Wahbi, Dünya Kupası'nda bir milli takımı çalıştırmaya hak kazandıracak geleneksel kariyer yolunu izlemedi. O bir futbolcu değildi ve kariyerini en üst seviyede şampiyonluklar kazanarak inşa etmedi. Hayatının yarısını beden eğitimi öğretmeni olarak geçirdi; Brüksel’deki bir okulda altı ile on iki yaş arasındaki çocuklara ders veriyordu.

Dersler bittikten sonra ise sınıflarından antrenman sahalarına geçerek aynı işi sürdürürdü.

İşte böylece, Dünya Kupası yarı finaline yükselme bileti için Fransa ile karşılaşacak Fas takımını yönetecek olan Wahbi’nin hikâyesi başladı.

49 yıl önce Brüksel’de Faslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Wahbi, çocukluğunda 1986 Dünya Kupası’nı izlerken futbola olan tutkusunu keşfetti; o turnuvada Atlas Karacaları ilk kez son 16 turuna yükselmişti. O takım, kişisel ve mesleki hayatının tamamını Belçika’da geçirmiş olmasına rağmen, içinde hiç sönmeyen bir aidiyet duygusu uyandırdı.

Sınıftan Dünya Kupası yedek kulübesine

Antrenörlük kariyerine henüz 21 yaşındayken Maccabi Brüksel kulübünde başladı. Bu, sakin bir başlangıçtı, ancak 2003 yılında Anderlecht kulübünden bir teklif aldığında her şey kökten değişti.

Kulübe katılarak Nierbeide’de 9 yaş altı takımının antrenörlüğünü üstlendi ve orada 17 yıl geçirdi. Görevlerinde adım adım yükselerek akademinin en saygın antrenörlerinden biri haline geldi; hatta birçok kez A takımın yardımcı antrenörlüğünü de üstlendi.

Son yirmi yıl içinde Belçika futbolunun en büyük yeteneklerinden bazıları onun elinden geçti... Lukaku, Tielemans, Doku, Lukebakio... Hepsi onun yöntemiyle yetişti.

Ayrıca genç Remco Evenpool da onun gözetiminde antrenman yapmıştı; daha sonra futbolu bırakıp dünyanın en iyi bisikletçilerinden biri oldu. Wahbi şöyle dedi: “Remco, 19 yaş altı takımına kadar Anderlecht’te bizimle birlikteydi.”

Ve şöyle devam etti: “Anderlecht Gençlik Akademisi’ndeyken, A Takımı’na yükselen oyuncuların lise diplomasına sahip olanlar olduğunu fark ettik. Bugün ise oyun son derece organize. Oyuncuların disipline ihtiyacı var ve eğitim bu konuda onlara çok yardımcı oluyor.”

Wahbi’nin hayatını değiştiren telefon

Suudi Arabistan’da Yannick Ferreira ile birlikte Al-Fateh kulübünde kısa bir süre geçirdikten sonra, kariyerini değiştiren çağrı geldi… 2022 yılında, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakja, onu 20 yaş altı milli takımın başına getirme kararı aldı.

Belçika’daki çalışmalarını yakından takip etmişti ve federasyonun yıllardır üzerinde çalıştığı bu projeyi tamamlayacak en uygun kişinin o olduğuna ikna olmuştu.

Sadece üç yıl içinde, kendine özgü bir kimliğe sahip, rekabetçi ve genç bir takım kurdu; final maçında Arjantin’i yenerek 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı kazandı.

Walid Regragui’nin ayrılmasının ardından Louhbi için yeni bir fırsat doğdu… Bu atama sürpriz oldu. Kamuoyu tarafından neredeyse hiç tanınmayan ve A milli takımı yönetme konusunda hiçbir deneyimi olmayan bir teknik direktördü; Dünya Kupası’nın başlamasına sadece birkaç ay kala atandı, ancak Fas Futbol Federasyonu tereddüt etmedi ve sonuçlar bu kararın doğruluğunu kanıtladı.

Ortalama yaşı 26,4'ü geçmeyen Fas milli takımı, turnuvadaki en genç üçüncü takım ve en iyi performans gösteren takımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Wahbi şöyle konuştu: “Genç oyuncular, daha yaşlı oyuncuların tavsiyelerini dinlemedikleri ve kendi tarzlarını tercih ettikleri için sıklıkla eleştirilir. Ancak bu milli takımda durum tamamen farklı. Teknik ekip ve tecrübeli oyunculara büyük bir dikkatle kulak veriyorlar. Aralarında büyük bir karşılıklı saygı hakim.” Bu zihniyet değişikliği, Muhammed Wahbi’nin kişiliğini en iyi şekilde özetliyor. Şimdi ise bir sonraki hedefleri Fransa.