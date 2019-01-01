2. Lig

Oktay Derelioğlu, Başkent Akademi'nin teknik direktörü oldu

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Goal Türkiye
TFF 2. Lig ekibi Başkent Akademi FK, teknik direktörlüğe Oktay Derelioğlu’nu getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara ekibi Başkent Akademi Futbol Kulübü, yeni teknik direktörünü buldu.

Kulüp, Oktay Derelioğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Tokatspor'da görev yapan Derelioğlu, Antalya kampı ile birlikte takımda görev almaya başlayacak

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Antrenörlük kariyerine Kahramanmaraşspor’da başlayan Derelioğlu daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Darıca Gençlerbirliği ve Tokatspor’u çalıştırmıştı.

 

 

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