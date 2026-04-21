Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Oklahoma City Thunder, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü Paycom Center'da Phoenix Suns'ı ağırlayacağı 2. maça hazırlanırken seride 1-0'lık üstünlükle lider durumda. Serinin açılış maçında 35 sayı farkla galip gelen 1 numaralı seri başı Thunder, seri Arizona'ya taşınmadan önce bir kez daha ev sahibi avantajını korumayı hedefliyor.





Batı Konferansı İlk Turu'nda 1 numaralı seri başı ile 8 numaralı seri başının karşılaştığı bu maçta, ligin en iyi rekoruna sahip takım, Play-In Turnuvası'nda mücadele eden dirençli Suns kadrosuyla karşı karşıya geliyor. Thunder, normal sezonu ligin en iyi rekoru olan 64-18 ile tamamlarken, Phoenix ise hayati öneme sahip play-in maçında Warriors'ı mağlup ederek 8. sırayı (45-37) garantiledi.





GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve güncel piyasa fiyatları dahil olmak üzere, 2. maç ve sonraki maçlar için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Suns - Thunder Playoff biletleri ne kadar?

Thunder'ın 1. maçtaki büyük galibiyetinin ardından, taraftarlar son şampiyonu izlemek için akın ederken Oklahoma City'deki bilet talebi tüm zamanların en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Ancak, bu maçın fiyatları 1 numaralı seribaşı takımın açılış maçı için en uygun fiyatlar arasında yer alıyor.

2. Maç (Oklahoma City): SeatGeek ve Vivid Seats gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları şu anda 88 dolar civarında başlayan "giriş" fiyatlarını gösteriyor. 100. katta yer alan orta seviye koltuklar genellikle 220 ile 380 dolar arasında değişiyor.

3. Maç (Phoenix): Seri, 3. maç için yeni adıyla Mortgage Matchup Center 'a (eski adıyla Footprint Center) taşınırken, giriş seviyesi koltuklar şu anda 87 dolara kadar düşmüş durumda, bu da burayı bu hafta Batı'daki en uygun fiyatlı playoff mekanlarından biri yapıyor.

Saha Kenarı Koltuklar: Paycom Center'daki 2. Maç için premium saha koltukları şu anda 1.100 $ 'ın üzerinde listelenirken, bazı "VIP Saha Kenarı" seçenekleri 2.800 $'ı aşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:

"SGA" Faktörü: Shai Gilgeous-Alexander'ın MVP kalitesindeki sezonu, ülke çapında büyük ilgi uyandırdı. Oyunu kontrol etme yeteneği, OKC'deki taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır.

Suns'ın Sakatlık Sorunları: Suns'ın birçok önemli oyuncusunun "yumuşak bot" giymesi veya baldır sorunları yaşaması nedeniyle, seride rekabet gücünün eksik olduğu algısı, bilet fiyatlarının Knicks-Hawks gibi yüksek bahisli maçlardan daha düşük kalmasına neden oldu.





Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns maçının başlama saati





OKC - Form Tümü Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns K

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns K

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder K

LA Clippers 110 - 128 Oklahoma City Thunder K

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder K PHX - Form Tümü

Phoenix Suns 111 - 96 Golden State Warriors K

Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers K

Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers K

LA Lakers 101 - 73 Phoenix Suns K

