Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'ın kurtuluşuna inanıyor

Milli oyuncu Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'ın Premier Lig'de son sıralardan kurtulmasının imkansız olmadığını düşünüyor.

Ara transfer döneminde Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okay Yokuşlu, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi.

İngiliz ekibinin kendine inandığını söyleyen Milli futbolcu, West Bromwich Albion'ı son sıralardan kurtulabileceklerine inanıyor.

Okay Yokuşlu ne dedi?

Okay Yokuşlu, bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan ve ligin alt sıralarına demir atan West Bromwich Albion ile işlerin değişebileceğini söyledi.

"Kulüpteki herkes bana karşı çok nazik davrandı. Çocukken her zaman Premier Lig'de oynamayı hayal ederdim. Burası dünyanın en iyi liglerinden biri, bunu herkes biliyor. Buraya gelmeden önce kulübün durumunu biliyordum. Bir süredir buradayım ve oyuncuları tanıdım. Başarabileceğimize inanıyorum. Bunun için buradayım.''

"Bizim için her maç final niteliği taşıyor. Meydan okumaya hazır olmalıyız. Bu kulüp bana inandı ve ben de yardım etmek için buradayım. Birkaç galibiyet alırsak işler çabucak değişebilir. Zor olacak ama imkansız değil."

Kulübe kolay adapte olduğunu söyleyen Okay Yokuşlu, Mbaye Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne ile komşu olduklarını belirtti.

''İlk günden itibaren her şey çok güzeldi. Kolayca alıştım ve adapte oldum. Mbaye Diagne yan tarafıma taşındı. O artık benim yeni komşum. İkimiz de Türkiye'de oynadık. Antrenmanlardan önce de birbirimizi görüyoruz.''

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Milli futbolcu Okay Yokuşlu ve Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Mbaye Diagne'nin forma giydiği West Bromwich Albion, Premier Lig'de topladığı 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United'ı konuk eden West Brom, Mbaye Diagne'nin bulduğu tek gol ile sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu 67. dakikada yerini J. Livermore'a bıraktı.

West Bromwich Albion, 20 Şubat Cuma günü Burnley deplasmanına konuk olacak.