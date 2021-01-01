Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin çabaları yetmedi: West Bromwich Albion küme düştü

Sam Allardyce'ın göreve gelmesinin ardından ligde kalabilmek için büyük bir mücadele veren West Bromwich Albion, Premier Lig'e veda etti.

Premier Lig'in 35. haftasında West Bromwich Albion, deplasmanda Arsenal'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip Emile Smith Rowe ve Nicolas Pepe'nin attığı gollerle 2-0 öne kapattı.

West Bromwich Albion, 67. dakikada Matheus Pereira'nın attığı golle umutlansa da, 90. dakikada Willian'ın attığı golle Arsenal sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu skorun ardından 19. sırada yer alan West Bromwich Albion'ın Premier Lig'e veda etmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin performansları

Devre arasında Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne, gösterdiği performanla Menajer Sam Allardyce'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

15 karşılaşmada sahaya çıkan Senegalli yıldız üç kez gol atarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

West Bromwich Albion, devre arasında Okay Yokuşlu'yu da Celta Vigo'dan kiralamıştı. Orta alanda gösterdiği performansla diğer Premier Lig ekiplerinin radarına girmeyi başaran milli yıldız, forma giydiği 15 karşılaşmada bir kez asist yaptı.

Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne için Galatasaray ve Celta Vigo'ya Premier Lig ekiplerinden teklifler gelebilir.

WBA'nın kalan maçları

Gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan West Bromwich Albion, Premier Lig'deki son karşılaşmalarında sahasında Liverpool ve West Ham United ile deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.