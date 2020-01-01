Okay Yokuşlu: Trabzonspor gelişmek için çok doğru bir kulüp

Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren milli futbolcu, eski takımı Trabzonspor hakkında ve karantina günlerini nasıl geçirdiğine dair açıklamalarda bulundu

2015 yılında 'dan geldiği 'da üç sezon geçirdikten sonra 2018 yılında İspanya ekiplerinden 'ya transfer olan Okay Yokuşlu, kendisi gibi bordo mavili ekipten Avrupa'ya gidecek daha birçok oyuncu olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ligler askıya alınmadan önce 27 hafta sonunda La Liga'da topladığı 26 puanla 17. sırada bulunan Celta Vigo'da bu sezon 16 maça çıkan Okay Yokuşlu, 1 asist kaydetti.

26 yaşındaki milli futbolcunun Fanatik'e yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"Trabzonspor gelişmek için çok doğru bir kulüp"

Trabzonspor, Avrupa’ya oyuncu gönderebilen bir kulüp. Benden önce de yurt dışına gidenler olmuştu. Benden sonra da gidenler oldu. Bundan sonra da Avrupa’ya giden çok oyuncu olacaktır. Çünkü Trabzonspor bir futbolcunun kendini geliştirmesi için çok doğru bir yer ve gelişim için bütün şartlara sahip olan büyük bir kulüp. Bu sezon da sahip oldukları oyuncu grubuyla birlikte gerek kalite, gerekse kadro uyumunu çok iyi yakaladılar. Tüm taşlar yerine oturdu. Durum böyle olunca da sonuçlar gelmeye başladı. Ligin zirvesinde yer alıyorlar. Orada olmayı fazlasıyla hak ediyorlar

"EURO 2020'de final oynamak istiyoruz"

EURO 2020’nin ertelenmesi kendi açımdan bir şey değiştirmedi. Bizim düşüncemiz her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sadece tarih değişikliği var. Oraya gittiğimizde tüm heyecanımız ve hırsımızla başarılı olacağımızı düşünüyorum. Oyuncu grubu olarak kaliteli ve genç bir takıma sahibiz. Son oynadığımız grup maçlarında da bunu sahaya yansıtarak, güzel sonuçlar aldık, ülkece iyi bir hava yakaladık. Bu durumu EURO 2020’ye yansıtıp finale kadar gitmek istiyoruz.

"Monotonluğun ne kadar değerli olduğunu öğrendik"

İspanya’da durum bilindiği gibi. Vaka sayısı Dünya sıralamasında çok yüksek. Kendi açımdan evde kalıp izole oluyorum. Kurallara da uyduğum için tedirgin hissetmiyorum. Boş vakitlerimde normal yaşantımda yaptığım şeyleri yapmaya devam ediyorum. Kitap okuyorum, dizi seyrediyorum ve son dönemde legoya biraz sardım. Eşime yardım etmeye çalışıyorum, beraber yemek yapıyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor. Bu periyotun bana öğrettiği şey; genel olarak insanlar evde geçirdiği güzel zamanları monoton olarak nitelendiriyordu. Aslında bu monotonluğun ne kadar hayatımızda değerli olduğunu öğrendik. Hayatın hızlı akışı içinde zaman ayıramadığımız aktiviteleri yapma şansımız oldu. Hayatta ufak ve güzel mutluluklar var kesinlikle.