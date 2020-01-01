Okan Buruk'un 4 büyük takıma karşı karnesi

Son yılların yükselen yıldızı Okan Buruk, henüz 4 büyükler karşısında karnesini düzeltemedi de ancak korkutmaya devam ediyor.

Son dönemin en hızlı yükselen teknik direktörü şüphesiz Okan Buruk. Son 3 yılda önce Akhisarspor'da, sonra Çaykur Rizespor'da, bu sezon da 'de Okan Buruk'un gösterdiği performans parmak ısırtıyor.

Akhisarspor'la Kupası kazanan Okan Buruk, bu sezon da Başakşehir ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri.

Peki Okan Buruk, 4 Büyükler olarak tabir edilen , , Beşiktaş ve 'a karşı nasıl sonuçlar aldı?

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Okan Buruk'un 4 Büyükler karnesi

46 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de 42 kez 4 büyüklerin karşısına çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan Okan Buruk'un takımları, 48 gol atarken 86 gol yedi.

Okan Buruk en fazla galibiyeti Fenerbahçe'ye karşı aldı. Bu sezon Başakşehir'in başında sarı-lacivertli ekibe 2 kez yenilse de Akhisarspor'u çalıştırdığı dönemde oynadığı 2 lig maçını kazandı, Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe'yi yenerek takımına ve kendisine ilk kez kupa sevinci yaşattı.

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Okan Buruk Galatasaray'ı 3 kez yendi ancak bunların sadece 1'i Süper Lig'de. O da bu sezon TT Arena'da Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetti. Buruk ayrıca sarı kırmızılardan en fazla mağlubiyet alan teknik adam. 2'si Türkiye Kupası, 8'i Süper Lig olmak üzere Galatasaray'a karşı tam 10 maçta sahadan yenik olarak ayrıldı.

11 kez karşılaştığı Beşiktaş'la 7 mağlubiyet 1 galibiyet yaşan Okan Buruk, 10 maça çıktığı Trabzonspor karşısında da 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de mağlubiyet elde etti.