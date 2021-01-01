Okan Buruk'tan İrfan Can ve Visca'yı isteyen Fatih Terim'e cevap: Anlıyorum, bir değişim istiyor

Başakşehir Teknik Direktörü, Ankaragücü maçı sonrasında Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci ve Visca ile yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Teknik Direktörü Okan Buruk, Teknik Direktörü Fatih Terim'in Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Terim, maçı sonrası yaptığı açıklamada adeta transfer listesini açıklamış ve "İrfan Can'ı, Visca'yı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz. İrfan Can ve Visca için Göksel Gümüşdağ ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dâhil olmak üzere kafamda bir takım planlar var" şeklinde konuşmuştu.

2-1 kazanılan Ankaragücü maçı sonrası bu demeç hakkında BeinSports'a açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var." ifadelerini kullandı.