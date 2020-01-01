Okan Buruk'tan Fenerbahçe yanıtı: Şampiyonlar Ligi hayâlimiz var, Başakşehir'de devam edeceğim

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Buruk, bu spekülasyonları net bir şekilde yalanladı.

Süper Lig'de ile şampiyonluk yaşayarak Türk futbol tarihine geçen Okan Burak, iddialarına cevap verdi.

Eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun futbol direktörü olmaya hazırlandığı Fenerbahçe hakkında Hürriyet' e konuşan Buruk hedeflerini açıkladı.



"Adımın Fenerbahçe ve ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor," diyen Buruk, "Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten bir yıllık daha sözleşmem var. Bu yıl Şampiyonlar Ligi oynama hayâlimiz var. Burası benim kulübüm, futbolu burada bıraktım, Göksel Gümüşdağ hem çok saygı duyduğum başkanım ama onun yanı sıra da benim çok iyi bir arkadaşım. Uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Bu başarının ardından aynı şekilde devam edeceğiz elbette. Şu anki düşüncem budur" dedi.

Belözoğlu hakkında da konuşan Buruk, "Emre önümüzdeki yılın rolünü biraz erken üstlendi. Bu süreç Fenerbahçe için farklı gelişti. Antrenör ayrılığından sonra Emre'ye yük biraz daha fazla düştü. Belki bu yılı sadece futbolcu olarak götürseydi, önümüzdeki yıl yeni görevini üstlenseydi, onun için daha iyi olabilirdi ama birçok şey üzerine bindi. Bir hafta futbolcu, bir hafta antrenör, bir hafta sportif direktör gibi gördük" ifadelerini kullandı.



Buruk, Belözoğlu'nun futbol direktörlüğü görevi için ise, "Sadece son maçlarda sporcu olarak sahada kaldı. Özellikle pandemide çok fazla görev üstlendi. Bu da onu biraz zorlamış olabilir. Emre hem oyuncu olarak hem de yaşadıklarıyla çok tecrübeli biri. Avrupa'da çok büyük takımlarda, 'de de 40 yaşına kadar oynadı, şu an bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına inanıyorum. Bilgi birikimini doğru kullanacaktır" açıklamasını yaptı.