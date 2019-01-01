Okan Buruk: Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Gaziantep maçının ardından konuştu.

Milli maçlar arası öncesi çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Okan Buruk, “ Sezona iyi başlamadık ama devamında yükselen bir performansımız var. Önemli bir 3 puan aldık. Üst üste 3 zorlu maç oynadık. Rakibin 10 kişi kalması maçın bize dönmesine yol açtı. Gaziantep çok iyi bir takım. Crivelli iyi bir takım oyuncusu. Çok çalışıyor. Gollerini atmaya da başladı. Ama gol sayısına bakmıyoruz. Her takıma katkı verebilecek çok çalışkan bir oyuncu. Umarım bize uzun yıllar hizmet edecek.” dedi.

"Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz"

Üst sıraları hedeflediklerini söyleyen Okan Buruk, “Hedefimiz üst sıralarda olmak. Şampiyonluğa oynayan birçok takım var. Puanlar birbirine yakın. Haftalar ilerledikçe öne çıkan takımlar olacaktır. Kötü başladık ama toparladık. Milli maç arasından sonra evimizde oynayacağız. O maçı da kazanıp yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. diye konuştu.