Okan Buruk: Vedat Muriqi'yi istiyorum

Başakşehir'e imza atan teknik direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriqi'yi istediğini söyledi.

'de sezonu 2. sırada tamamlayan 'de yeniden yapılanma başladı. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran istanbul ekibi Okan Buruk'la resmi sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde Okan Buruk ile Başkan Göksel Gümüşdağ, basın toplantısı düzenleyerek gelecek hedeflerini anlattı. Açıklamadan satır başları şöyle;

"Beni bu göreve layık gördükleri için başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için çok önemliydi. Hedeflerimiz büyük. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Abdullah Avcı'ya da böyle bir takım oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Yolunda emin adımlarla ilerleyen kulübümüzü daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız."

"Hem savunma hem de hücum hattına transfer yapacağız. Vedat Muriqi'yi kadromda görmeyi isterim. Çaykur Rizespor'un vereceği karar doğrultusunda böyle bir girişimimiz olabilir."

Gümüşdağ 3 isimle yollarını ayırdıklarını açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise sözleşmeleri biten Adebayor, Serdar ve Bajic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"Okan Buruk'a çok inanıyoruz. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu beraber kazanacağız. Kendisi uzun yıllardır tanıdığım, bildiğim ve güvendiğim bir dostumdur."

"Başakşehir 5 yıldır zirveye oynuyor. Takımımız bu halini koruyacak. Sözleşmesi biten oyuncularımız dışında kimseyi vermeyi düşünmüyoruz."

"Adebayor, Serdar Taşçı ve Bajic'le sözlememiz sona erdi. Bu oyuncularımızla yollarımızı ayırdık."