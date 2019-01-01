Okan Buruk ve Aurelien Chedjou soyunma odasında kırmızı kart gördü

Başakşehir'in Olympiakos'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ve Aurelien Chedjou kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 1-0 mağlup olan Medipol 'de teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, karşılaşmanın sonunda kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Saraloğlu, Okan Buruk ve Chedjou'nun maçın ardından soyunma odasına giderken gördükleri kırmızı kartla ilgili olarak şunları söyledi:

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"İki güzide kulüp, birbirine yakın ülke ve takımları Şampiyonlar Ligi maçı yapıyor, sahada ellerinden geleni yapıyorlar fakat yönetim anlamında ciddi bir sorun var. Hakemin maalesef maçın son bölümünde ve maçın gidişatında da verdiği kararların çok adil olmadığını düşünüyorum. Hakemin maçın sonunda da yaptığı davranışlar bizim açımızdan maçın önüne geçti. Maçın sonunda hem oyuncumuzu atması hem de hocamızı atması manidar, düşündürücü. Bilmenizde yarar var çünkü soyunma odasında ve koridorda nelerin olduğunu bilmiyorsunuz. Okan hocamız maçın hakemine şunu söylüyor, futbol oynuyoruz, İngilizce olarak 'We are playing football.' Attım seni dedi maçın hakemi. Artı bizim oyuncumuz Chedjou, 'Shame on you, ayıp sana' diyor, seni de attım diyor. Bu hatanın bize yapılmış olması bize ne kadar zarar veriyorsa da futbola da bir o kadar zarar veriyor. İnanın Olympiakos takımına aynı davranışta bulunulsa aynı cümleleri sarfedeceğime kesinlikle inanabilirsiniz. Hakemin yıldırma politikası, gösterdiği kartlar oyuncularımızın daha sert oynamasını önledi. Biz 9 faul yaptık 4 sarı kart gördük, bir de kırmızı karta gören kırmızı kart var. Rakip 15 faul yaptı, 1 tane sarı kartı var. "

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü Yunanistan'da oynanacak.