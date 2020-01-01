Okan Buruk: VAR kararlarıyla ligde zorluklar yaşıyoruz

Genç teknik adam, 3 haftadır VAR kararları nedeniyle ligde zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 sona eren maçının ardından konuştu. Buruk, 3 gün önce oynadıkları yüksek tempolu maçın bugün kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bugün oyuna daha iyi başlamaları gerektiğini dile getiren Buruk, "İlk yarının sonunda golü bulduk ve öne geçtik ama ikinci yarının başında şanssız şekilde kalemizde golü gördük. Devam eden dakikalarda pozisyona girsek de hem rakip kalecinin başarısı hem de bizim sonuçlandıramamamız nedeniyle bugün sahadan 1 puanla ayrılmamıza yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın zorlu geçtiğini aktaran Buruk, şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Aslında bugün kazanmak moral açısından da bizim adımıza önemliydi. Bunu başaramadık. Ligdeki durumumuz istediğimiz gibi değil ama bunu düzeltmek için gücümüz var. İnşallah bundan sonraki haftalarda diğer takımlarla aynı şartlarda olacağız. Tabii 3 gün sonra Paris maçımız var. Ondan sonra sadece lige dönüyoruz. Bugüne baktığımızda da özellikle ikinci yarıda Mahmut'un kafa vurduktan sonra kalecinin direkt olarak gelip Mahmut'un üstüne düştüğü pozisyonun nasıl penaltı olmadığını da merak ediyorum. Hakem neden VAR'a çağrılmadı, hakem neden penaltıyı vermedi ya da bu penaltı değil de biz mi bilmiyoruz. Direkt bir kaleci futbolcunun üzerine gelip düşebilir mi top oyundayken. İnşallah bunların da cevaplarını verirler. Gerçi bu zamana kadar bir cevap alamadık, görmedik. Biz 3 haftadır VAR kararlarıyla ligde zorluklar yaşıyoruz. Bunlar tabii ki bizim bugün aldığımız beraberliğe bahane değil. Malatyasporlu oyuncular çok güzel mücadele ettiler, tebrik ederim."