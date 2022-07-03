Yeni sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Galatasaray teknik heyetine bir takviye yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını yeni teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde sürdüren Galatasaray'da Domenec Torrent sonrasında teknik heyete bir İspanyol daha katıldı. Buruk'un yeni yardımcısı son olarak Serie A ekiplerinden Udinese'de görev yapan Ismael Garcia Gomez oldu. Pro Lisans sahibi olan 34 yaşındaki Gomez daha önce çok sayıda takımda çalıştı.

Deportivo, Mallorca, Hospitalet, Asteras Tripoli ve Udinese takımlarında görev yapan genç futbol adamı, yaşına rağmen büyük bir deneyim sahibi oldu. Kariyerinin önemli bir bölümü İspanya dışında geçen Gomez, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde görev yaparken, Galatasaray dönemiyle Süper Lig'i de genç yaşına rağmen kariyerine eklemiş olacak.

Saraloğu dikkat çekiyor

Buruk'un diğer yardımcıları İrfan Saraloğlu, Can Okuyucu, Dursun Genç ve Kaan Arısoy olurken, Saraloğlu tercihi dikkat çekti. Kariyerinin büyük bir bölümü Fenerbahçe'de geçen Saraloğlu, sarı-lacivertli takımın geçmişte kazandığı şampiyonluklarda önemli bir pay sahibi olmuştu. Buruk ile Başakşehir'de de çalışan Saraloğlu bu takımda da şampiyonluk yaşamıştı.

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Yıllardır birlikte olduğu ekibini Galatasaray'a da taşıyan Buruk'un ekip çalışmasına büyük önem verdiği bilinirken, sarı-kırmızılı takımın başına kendi ekibiyle beraber geçmi olması da uyum sürecinin kısalması açısından bir avantaj olarak nitelendiriliyor. Gomez'in katılımıyla genişleyen ekibin önümüzdeki günlerde farkı isimlerle de güçlenebileceği tahmin ediliyor.

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