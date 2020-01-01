Okan Buruk: Umarım ileride bir gün Galatasaray'da çalışmak nasip olur

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kariyerinin bir noktasında sarı-kırmızılı ekipte çalışmak istediğini söyledi.

Okan Buruk'un yönetimindeki , Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Başarılı teknik adam, Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport'un 'den Futbol programına telefonla bağlandı.

Okan Buruk, kendisine yöneltilen "Sizde bir Fatih Terim modeli görüyorlar. Sizin ile ilgili bir düşünceniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Daha fazla takım

"Fatih Terim, Türkiye’de bir tane. Ben de yeni jenerasyon teknik adamlar arasında iyi işler yapan biriyim. Türkiye’de Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi önemli teknik direktörler çok başarılı oldu. Yeni jenerasyon teknik direktörler olarak aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem Milli Takım hem de Avrupa'da çalışmak istiyoruz. Ben, Galatasaray’da futbol oynadım. Umarım ileride bir gün orada çalışmak nasip olur."