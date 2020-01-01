Okan Buruk tarihe geçmeye hazırlanıyor

Okan Buruk, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan dördüncü isim olmaya hazırlanıyor...

Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip olan Medipol 'de Teknik Direktör Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir şampiyon olursa lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 12. Türk teknik direktör olacak olan Buruk, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra da bir ilki başaracak.

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Okan Buruk, bu isimlerin ardından hem futbolculuk hem teknik direktörlük kariyerinde lig ve Kupası şampiyonluğu yaşayan dördüncü isim olacak.

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Başarılı teknik adam futbolculuk kariyerinde ile 7 lig ve 4 Türkiye Kupası, Beşiktaş ile de bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı ise 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanarak kaldırmıştı.