Okan Buruk’tan Galatasaray açıklaması: “Görev almak isterim, ancak bana gelen bir teklif yok”

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesiyle gözler yeni teknik direktörün kim olacağı konusuna çevrildi.

Son olarak Başakşehir'i çalıştırarak lacivert-turunculu kulübe tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşatan Okan Buruk, iddialara göre Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Ne söyledi?

Tecrübeli teknik direktör, konu ile ilgili Fanatik gazetesine verdiği demeçte iddiaları yalanladı.

"Futbola başladığım Galatasaray'da teknik direktör olarak görev almayı tabi ki isterim.

Ancak bana gelen teklif ve herhangi bir görüşme olmadı."

Okan Buruk'un kariyeri

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Okan Buruk, 10 sezon formasını giydiği sarı kırmızılı kulüp ile UEFA Kupası da dahil olmak üzere unutulmaz başarılar yakaladı.

Ardından yurtdışı tecrübesi olarak Inter'e giden Buruk, 3 yıllık aranın ardından Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü.

2010-2011 sezonunda futbolculuğa veda eden Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerine başladı.

Bu süreçte hem Akhisarspor'a hem de Başakşehir'e tarihlerindeki ilk kupaları kazandırdı.

Akhisarspor ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile Süper Lig sevinci yaşayan 48 yaşındaki teknik direktör, bir süredir kişisel nedenlerden dolayı kulüp çalıştırmıyor.

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