Adı Galatasaray'la anılan ve bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih eden Okan Buruk, Sabah Spor'un sorularını yanıtladı.

2019/20 sezonunda Başakşehir'i Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan başarılı teknik adam, geçen yıl Ocak ayında kulüpten ayrıldıktan sonra başka bir takımda çalışmadı.

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye ve Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı.

Ne söyledi?

Okan Buruk çok sayıda kulüpten teklif aldığını, fakat yeşil sahalara dönmek için doğru projeyi beklediğini ifade etti.

"Benim için bir yenilenme, dinlenme, bazı şeyleri gözden geçirme dönemi oldu. Dışarıdan bazen bazı şeyleri daha net görüyorsun. Bir süredir Paris'teydim."

"2-3 aylık aralar olmuştu ama bu en uzun ara oldu. Akhisar'la Türkiye Kupası sevinci yaşamıştık, Başakşehir sonrası şampiyon olmuş bir hoca olarak doğru bir projenin içinde bulunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için bekledim ve en uygun proje için de bekliyorum."

"Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldım. Yüzde yüz istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Ama saha kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim. Son olarak sevgili Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu Hull City'nin bir maçına gittik. İnsan atmosferin içinde olunca özlediğini daha iyi anlıyor. Yeşil zemine basmak önemli."

Galatasaray'a yeşil ışık

"Galatasaray altyapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak, teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi mutluluk verici. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur.

"Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım."

Depo/AA

"Ülkesinde istenmeyenler geliyor"

Okan Buruk, "Fenerbahçe, İsmail Kartal'la devam etmeli mi" sorusunu yanıtlarken Türk futbolundaki teknik direktör tercihlerini eleştirdi.

"Bu kulüp kararıdır. Başkan ve yönetim karar verecektir ama İsmail hoca böyle bir çıkış yaptı. Konya'da İlhan hocanın (Palut) bir yükselişi var. Abdullah hoca (Avcı) Trabzon'da çok önde gitti. Emre (Belözoğlu) ve Nuri Şahin gibi yeni isimler kendilerini gösterdi."

"Kadro olarak küme düşecek diye baktığımız Giresun'da Hakan Keleş'in yaptıkları var. Yani kısaca Türk teknik adamlar başarılı ama bizlerin de gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Dünya futboluna ayak uydurmamız şart. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama kendi ülkesinde tercih edilmeyenler Türkiye'deki görevi kabul ediyor."

Emre Belözoğlu'na övgü

Okan Buruk, şu anda Başakşehir'i çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük becerisinden övgüyle söz etti.

"Emre hocanın Fenerbahçe performansı da çok iyiydi. Bir maç kazansa şampiyon olacaktı. Başakşehir performansı da muhteşem bir çıkışla başladı. Devamında inişli-çıkışlı bir grafiğe döndü. Ama oyun kalitesi başta olmak üzere Başakşehir'de birçok şeyi değiştirdiğini gördük. Taktiksel olarak da aynı düşüncedeyim."