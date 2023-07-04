Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan son şampiyon Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk transfer planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi ile Milos Raschica’nın takımda kalmasını istediğini belirten Buruk, yönetimin iki isim için de elinen geleni yaptığını söyledi.

“Bu sezon 20 takımlı bir sezon yaşayacağız, Avrupa ile maç sayımız daha da artacak. Bunun için kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz.

Hedefimiz geçen sezonki başarının üzerine koymak. Hem oyun hem skor hem de başarı olarak daha iyisini çıkartabilmek. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah önemli ve iyi bir kadro oluşturacağız. Bununla ilgili başkanımız ve Erden Bey çalışmalara devam ediyor. İsteklerimiz doğrultusunda iyi bir kadro kuracağız.

Ligde ve Avrupa'da zorlu rakiplerimiz olacak. Hedefimiz üç kulvarda da başarılı olabilmek.

Geçen sezonki kadroyu korumamız bizim için büyük bir avantaj. Kiralık oyuncularımız döndü. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrılan arkadaşlarımız ve kiralıktan bize dönen arkadaşlarımız oldu. Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek. Kampın başına transferin yetişip yetişmeyeceğini veya ne zaman sonuçlanacağını söylemek zor.

Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Başkanımız ve Erden Bey'in yoğun bir çabası var. Düşündüğümüz, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyuncuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu teknik direktör olarak bizi mutlu eden, geleceğe doğru ümitlendiren bir durum. Ancak biraz sabırlı olmak gerek. Sonucunda yine Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olacak.

Suudi Arabistan takımlarının yaptıkları transferler birçok dengeyi bozuyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerekecek.

Rashica ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Onun da istediği bizimle birlikte olmak. O da bir süreç alabilir. İsteğimiz devam ediyor. Rakamlar, kulüplerin arasındaki anlaşma önemli. Hem biz çok istiyoruz hem de Rashica istiyor. Her türlü fedakarlığı iki taraf da doğru bir şekilde yapacaktır”