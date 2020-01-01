Okan Buruk: Sezonun başlaması ekim ayını bulabilir

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, liglerin haziranda devam etmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Sabah Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Okan Buruk, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen ara ile ilgili konuştu.

Okan Buruk, “Haziran başı erken bir ihtimal. Bana göre o tarihte başlaması zor. Haziran ortası ya da temmuzun başını bulabilir. Arka arkaya 8 maç oynamak, haftada iki karşılaşma üzerinden kısa bir sürede bitirmek oyuncular için risk yaratabilir. Çünkü uzun bir süre hazırlık yapmadıktan sonra idmanlara başlanacak. Ben kendi adıma erken başlamasını isterim ama her gün her şey değişiyor. Kimse net bir şey söyleyemiyor” ifadelerini kullandı.

"Yeni sezon ekim ayına sarkabilir"

Daha fazla takım

Temmuz ve ağustos ayları senaryosu hakkında da fikrini açıklayan Okan Buruk, “Hava sıcaklığı olarak dezavantaj olacağı gerçek. Ama bunu düşünecek durumda da değiliz açıkçası. En gerçekçi şekilde bu sürece adapte olmalıyız. Belki tatil yapamayacağız bu sene. Herkes fedakârlık yapmalı. Belki de sonraki sezonun başlaması ekim ayını bulabilir” diye konuştu.

"Futbolcularımızı hazır tutmalıyız"

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Futbolcularıyla düzenli olarak iletişimde kaldıklarını söyleyen genç teknik adam, “Bir Whatsapp grubumuz var. Her gün düzenli olarak iletişim halindeyiz. Neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Şu ana kadar sıkıntı yaşamadık. Ne olursa olsun oyuncularımızı hazır tutmak zorundayız. Futbolcunun sağlığı ve gücünün yerinde olması şart. Liglerin tarihi kesinleştikten sonra 4 hafta içinde takımı hazır hale getirebiliriz. Biz zaten yarın başlayacakmış gibi oyuncularımızı ruhen motive ediyoruz” dedi.

"Menajerlik oyununda oğluma yardımcı oluyorum"

Evde günlerini nasıl geçirdiğini de aktaran Okan Buruk, “Çok şükür sağlıklıyız. Geçmişe bakıp bir değerlendirme fırsatı bulduk. Hayatımızda neler eksik neler fazla, insan hepsini düşünüyor böyle zamanlarda. Özellikle sağlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Ailem ve oğlumla bol bol vakit geçiriyorum. Oğlum Yiğit televizyondan derslerini takip ediyor. PlayStation oynuyoruz. Bu sıralar menajerlik ve kariyer planlaması oyunlarında ona yardımcı oluyorum. Ayak tenisi oynuyoruz. Hava güzel olursa bahçeye çıkıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.