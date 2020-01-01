Okan Buruk: Şampiyonluğu ilan edemediğimiz için üzgünüm

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Konyaspor'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 32. haftasında gol düellosuna sahne olan maçta , deplasmanda 'a 4-3 mağlup oldu.

Turuncu-lacivertli ekibin şampiyonluk yarışındaki rakibi 'un 'a 2-1 yenilmesiyle birlikte, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileme fırsatını kaçırmış oldu.

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Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, üzgün olduğunu ve geri çekilmeleri nedeniyle rakiplerine engel olamadıklarını belirtti.

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Buruk "Hem bu kadar maç sonra kaybettiğimiz için hem de çok gol yediğimiz için mutlu değilim. Maç içinde çok kopukluklar yaşadık. Maça golle başladık ama gereksiz bir şekilde geriye çekildik. Oyuncularımın ileri çıkması için çok bağırdım ama olmadı. Rakibimiz forvetsiz oynadığı için adam paylaşımında çok sıkıntı yaşadık. Kalemize her gelen top da gol oldu. İkinci yarı hamlelerimizi yaptık. Sistemimizi 4-4-2'ye döndürdük. İstediğimiz üretkenliği sağladık ve 3-3'ü yakaladık. Oyun istediğimiz hale gelmişti ama kaybettiğimiz bir topla gol yedik. 3-3'ten sonra 1 gol atsak şampiyon olabilirdik. Şampiyonluğu ilan edemediğimiz için üzgünüm. Şansımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başakşehir, gelecek hafta konuk edeceği 'u mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşacak.