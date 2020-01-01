Okan Buruk: Şampiyonluğa inanan bir takım var

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında lider , sahasında ağırladığı 'u Enzo Crivelli ve Edin Visca'nın (pen.) golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Okan Buruk şunları söyledi:

"Son haftalar gerçekten çok zor maçlar. Küme düşme hattındaki takımlarla oynuyoruz. Ben bugün Denizlispor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Bugün pek çok pozisyon bulduk. Golü bulacağımızı biliyorduk. Ama maç 0-0'ken de çok net bir pozisyon verdik."

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Daha fazla takım

Bitime 3 hafta kala liderliğini sürdüren takımını zorlu maçların beklediğini söyleyen Buruk, "Şampiyonluğa inanan ve bu yolda en iyisini yapmaya çalışan bir takım var. Son üç maçımız kaldı. Hata yapmak istemiyoruz. Zaman zaman üzerimizde gol atma baskısı oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Denizlispor maçını değerlendiren Buruk, "Bugün ilk yarıda Demba Ba'ya yapılan bir hareket vardı. O pozisyon bence penaltıydı. VAR'a da gidilmedi. Ama ben penaltı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıdaki pozisyon da net bir penaltıydı" dedi.

Takım olarak iyi iş yaptıklarının altını çizen 46 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "Futbolculuk kariyerimde 'da 7 tane şampiyonluk yaşadım. Pandemi sonrasında da sezona hazırlanırken oyuncularımda o inancı gördüm. Bu sezon Avrupa'daki performansımız bizi daha sempatik bir takım yaptı. Biz sadece futbola odaklı olmaya çalışıyoruz. Umarım şampiyon olacağız."