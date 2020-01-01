Okan Buruk: Ruhumuzu ikinci yarıya yansıttık

Beşiktaş'a mağlup olan Başakşehir'de Okan Buruk, ikinci yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını belirtti.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol 'de teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kimsenin mutlu olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Beşiktaş'a ne kadar eksik dense densin yetenekli bir 11 vardı sahada. Maç öncesinde iki takımın da kazanmak istediğini ve şansın ortak olduğunu söylemiştim. İlk yarı kimsenin mutlu olmayacağı bir ilk yarıydı." diye konuştu.

İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Buruk, "Rakibimizin ilk yarının sonlarında yakaladığı bir tane gol fırsatı vardı. Korner oldu, gol oldu. Duran top dönüşü gol yedik ve geriye düştük. İkinci yarıya baktığımızda yaptığımız hamleler oyun olarak yukarı çektiği, rakibe pozisyon vermediğimiz, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimiz bir ikinci yarı oldu. 10 kişiyle 3-2'eye taşıdık. Oyuncuların isteklerinden memnunum. Saha içinde ruhumuzu ikinci yarıya yansıttık. Maçı çevirecek skoru yakalayamadık. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Daha fazla takım

Maçın hakemini de değerlendiren Buruk, Sergen Yalçın ile aralarında sorun yaşanmadığını kaydederek, "Sergen hoca ile aramızda tartışma olmadı zaten olmaz da. Çok yakın olduğum insan Sergen hoca. İki taraf da hakem kararlarından mutsuzdu. Hakem iki tarafı da mutsuz ettiği için iki taraftan da tepki oldu. Dördüncü hakemin uyarısıyla hakem ikimizi birden uyardı. Hakem açıklandığında, bu maça neden Ümit Öztürk atandı diye kendi kendime sormuştum. Futbolcularla beraber iki taraf da hakemin yönetiminden mutlu değildi." değerlendirmesinde bulundu.