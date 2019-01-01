Okan Buruk: Oyunun hakkı bu değildi

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 biten Roma karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

, UEFA J Grubu ilk maçında 'ya 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan sonuçtan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Öne geçen taraf biz olmalıydık"

Müsabakada yakalanan fırsatları değerlendiremediklerine dikkat çeken Buruk, "İlk yarıya baktığımızda deplasmanda bu kadar rahat oynayan, rakibin ikinci, üçüncü bölgesine ve ceza sahasına kolayca giren bir takımın gol atması gerekirdi" dedi.

"Öne geçen taraf biz olmalıydık" diyen başarılı çalıştırıcı, "Ama ilk yarının son dakikalarında kendi kalemize şanssız bir gol atarak rakibi öne geçirdik" ifadeleriyle maçın gidişatını değerlendirdi.

"Gol pozisyonlarına giriyoruz fakat sonlandıramıyoruz"

Takımının girdiği pozisyonları bitiremediğini söyleyen Okan Buruk, "Üzerimizde bir şanssızlık var. Oyuna hükmediyoruz, gol pozisyonlarına giriyoruz fakat sonlandıramıyoruz. İlk yarıda öne geçme şansları geldi ama değerlendiremedik" dedi ve ekledi:

"İkinci yarıda rakibe önde baskı yapmaya ve beraberliği yakalamaya çalıştık. İkinci golden önce takım olarak dizilişimizi kaybetme sorunu yaşadık. Orta saha ve kenar oyuncularımız dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Daha sonra da oyun, rakibimizin istediği gibi gitti"

"Oyunun hakkı bu değildi"

Roma'nın etkili oyuncularına övgüler yağdıran Okan Buruk, "Hem Zaniolo hem de Kluivert, Dzeko ile birlikte inanılmaz hızlı bir şekilde rakip kaleye ilerliyor" ifadelerini kullandı.

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"Çok gereksiz top kayıpları yaptık. Geçişleri iyi yapan bir takımdı. Bu sayede goller buldular. Oyunun hakkı bu değildi" diyen Buruk, yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Sakatlıktan dönen Epuereanu'nun durumunu da açıklayan Okan Buruk, "Savunmada Epureanu’ya şans vermedik. 6 aylık sakatlığın ardından 1 haftada 3 maçı kaldırabilecek durumda değildi. Skrtel’in de sakatlığı var. Daha farklı bir sonuçla buradan ayrılabilirdik" cümleleriyle röportajını tamamladı.

Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında 'ı konuk edecek.